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ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест" - 28.02.2024, ПРАЙМ

ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест", сообщает регулятор. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T08:36+0300

2024-02-28T08:36+0300

2024-02-28T09:08+0300

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест", сообщает регулятор."Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Гефест", - говорится в сообщении.По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации.Банк России поясняет, что "Гефест", зарегистрированный в городе Кимры Тверской области, нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк, как отмечает ЦБ, также нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Отмечается, что "в связи с неэффективностью и кэптивным характером" бизнес банка на протяжении длительного периода являлся убыточным. "Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды", - сообщает регулятор."ООО КБ "Гефест" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", - также говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240221/843126585.html

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