Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального* - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/844613012.html
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального*
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального* - 28.02.2024, ПРАЙМ
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального*
За смертью Алексея Навального* может стоять Украина. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом американский журналист Такер Карлсон. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:37+0300
2024-02-28T08:37+0300
сша
такер карлсон
алексей навальный
https://1prime.ru/img/84300/52/843005295_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_674e884dc3239b7b3102fcb50d031ff9.jpg
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. За смертью Алексея Навального* может стоять Украина. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом американский журналист Такер Карлсон.Ведущий подкаста отметил, что за смертью Навального* могут стоять "украинцы", поскольку это может принести им выгоду в конфликте с Российской Федерацией.В ответ Калсон заявил: "Они убили дочь (Александра – прим. ред.) Дугина... Да, это возможно".Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как заявили в ФСБ, за убийством стоят спецслужбы Украины, а непосредственным исполнителем стала украинская гражданка Наталья Вовк.Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание и скончался. Источники RT сообщили, что у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по данному факту, все обстоятельства смерти осужденного будут установлены.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20240222/843149436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84300/52/843005295_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_ef6a08909ce19a33c5a367b681c44cd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, такер карлсон, алексей навальный
США, Такер Карлсон, Алексей Навальный
08:37 28.02.2024
 
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального*

Такер Карлсон допустил, что Украина может стоять за смертью Алексея Навального*

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. За смертью Алексея Навального* может стоять Украина. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом американский журналист Такер Карлсон.
Ведущий подкаста отметил, что за смертью Навального* могут стоять "украинцы", поскольку это может принести им выгоду в конфликте с Российской Федерацией.
В ответ Калсон заявил: "Они убили дочь (Александра – прим. ред.) Дугина... Да, это возможно".
Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как заявили в ФСБ, за убийством стоят спецслужбы Украины, а непосредственным исполнителем стала украинская гражданка Наталья Вовк.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
Байден встретился с Навальной и анонсировал новые санкции
22 февраля, 23:33
Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание и скончался. Источники RT сообщили, что у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по данному факту, все обстоятельства смерти осужденного будут установлены.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
СШАТакер КарлсонАлексей Навальный
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала