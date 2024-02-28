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Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального*
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального* - 28.02.2024, ПРАЙМ
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального*
За смертью Алексея Навального* может стоять Украина. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом американский журналист Такер Карлсон. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:37+0300
2024-02-28T08:37+0300
2024-02-28T08:37+0300
сша
такер карлсон
алексей навальный
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. За смертью Алексея Навального* может стоять Украина. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом американский журналист Такер Карлсон.Ведущий подкаста отметил, что за смертью Навального* могут стоять "украинцы", поскольку это может принести им выгоду в конфликте с Российской Федерацией.В ответ Калсон заявил: "Они убили дочь (Александра – прим. ред.) Дугина... Да, это возможно".Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как заявили в ФСБ, за убийством стоят спецслужбы Украины, а непосредственным исполнителем стала украинская гражданка Наталья Вовк.Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание и скончался. Источники RT сообщили, что у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по данному факту, все обстоятельства смерти осужденного будут установлены.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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сша, такер карлсон, алексей навальный
США, Такер Карлсон, Алексей Навальный
Карлсон оценил, могла ли быть причастна Украина к смерти Навального*
Такер Карлсон допустил, что Украина может стоять за смертью Алексея Навального*
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ.
За смертью Алексея Навального* может стоять Украина. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-блогером
Лексом Фридманом американский журналист Такер Карлсон.
Ведущий подкаста отметил, что за смертью Навального* могут стоять "украинцы", поскольку это может принести им выгоду в конфликте с Российской Федерацией.
В ответ Калсон заявил: "Они убили дочь (Александра – прим. ред.) Дугина... Да, это возможно".
Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как заявили в ФСБ, за убийством стоят спецслужбы Украины, а непосредственным исполнителем стала украинская гражданка Наталья Вовк.
Байден встретился с Навальной и анонсировал новые санкции
Согласно данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание и скончался. Источники RT сообщили, что у Навального оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по данному факту, все обстоятельства смерти осужденного будут установлены.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.