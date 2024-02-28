В ожидании нового импульса

Наметившаяся в понедельник позитивная динамика во вторник не нашла продолжения. Индекс МосБиржи ослаб на 0,13%, до 3208,99 п., индекс РТС снизился на символические 0,01%, до 1097,34 руб.Индекс Мосбиржи телекоммуникаций занимает второе место темпам роста с начала года, повышаясь на 18,1%. Рост в сектореможет продолжиться в ближайшие дни на фоне новостей о том, что Ростелеком планирует провести во второй половине 2024 года IPO дочерней компании и называет такие планы не единственными. Менеджмент Ростелекома ожидает, что OIBDA превысит 300 млрд руб. по сравнению с 283,2 млрд руб. в 2023 году, а в отношении дивидендов компания придерживается политики ежегодного увеличения выплат. На этом фоне котировки Ростелекома могут протестировать уровень сопротивления 96 руб. за одну акцию.По данным World Steel Association, производство стали в России в январе 2024 года выросло на 1,2% по сравнению с январем 2023 года и составило 6,2 млн тонн, что пока не отразилось на котировках акций металлургических компаний. В секторе можно найти неплохие инвестиционные идеи, вроде НЛМК, под объявление повышенных дивидендов (наш прогноз 20 руб.), хотя в целом в секторе предпочитаем придерживаться селективного подхода.Российские власти настроены достаточно серьезно в вопросе сдерживания инфляции: правительство утвердило запрет на экспорт бензина в течение полугода, увеличив норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Такая мера действительно может способствовать замедлению инфляции за счет дополнительного предложения на внутреннем рынке. Похожая ситуация наблюдалась в августе-сентябре 2023 года, когда внутренний рост цен на топливо дополнительно стимулировал общее повышение цен.Сегодня ожидается публикация результатов Сбербанка и FixPrice по МСФО за 2023 год. Также выйдут данные по объемам промышленного производства, и мы узнаем о степени влияния высоких процентных ставок на промышленную активность России в январе. Кроме того, ожидается статистика по розничным продажам, что поможет оценить состояние потребительского спроса в экономике в начале года.
Наметившаяся в понедельник позитивная динамика во вторник не нашла продолжения. Индекс МосБиржи ослаб на 0,13%, до 3208,99 п., индекс РТС снизился на символические 0,01%, до 1097,34 руб.
Индекс Мосбиржи телекоммуникаций занимает второе место темпам роста с начала года, повышаясь на 18,1%. Рост в сектореможет продолжиться в ближайшие дни на фоне новостей о том, что Ростелекомпланирует провести во второй половине 2024 года IPO дочерней компании и называет такие планы не единственными. Менеджмент Ростелекома ожидает, что OIBDA превысит 300 млрд руб. по сравнению с 283,2 млрд руб. в 2023 году, а в отношении дивидендов компания придерживается политики ежегодного увеличения выплат. На этом фоне котировки Ростелекома могут протестировать уровень сопротивления 96 руб. за одну акцию.
По данным World Steel Association, производство стали в России в январе 2024 года выросло на 1,2% по сравнению с январем 2023 года и составило 6,2 млн тонн, что пока не отразилось на котировках акций металлургических компаний. В секторе можно найти неплохие инвестиционные идеи, вроде НЛМК,под объявление повышенных дивидендов (наш прогноз 20 руб.), хотя в целом в секторе предпочитаем придерживаться селективного подхода.
Российские власти настроены достаточно серьезно в вопросе сдерживания инфляции: правительство утвердило запрет на экспорт бензина в течение полугода, увеличив норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Такая мера действительно может способствовать замедлению инфляции за счет дополнительного предложения на внутреннем рынке. Похожая ситуация наблюдалась в августе-сентябре 2023 года, когда внутренний рост цен на топливо дополнительно стимулировал общее повышение цен.
Сегодня ожидается публикация результатов Сбербанкаи FixPrice по МСФО за 2023 год. Также выйдут данные по объемам промышленного производства, и мы узнаем о степени влияния высоких процентных ставок на промышленную активность России в январе. Кроме того, ожидается статистика по розничным продажам, что поможет оценить состояние потребительского спроса в экономике в начале года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.