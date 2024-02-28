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В ожидании нового импульса - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В ожидании нового импульса
В ожидании нового импульса - 28.02.2024, ПРАЙМ
В ожидании нового импульса
Наметившаяся в понедельник позитивная динамика во вторник не нашла продолжения. Индекс МосБиржи ослаб на 0,13%, до 3208,99 п., индекс РТС снизился на... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:51+0300
2024-02-28T08:51+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
https://1prime.ru/img/sharing/article/844613461.jpg?1709099504
Наметившаяся в понедельник позитивная динамика во вторник не нашла продолжения. Индекс МосБиржи ослаб на 0,13%, до 3208,99 п., индекс РТС снизился на символические 0,01%, до 1097,34 руб.Индекс Мосбиржи телекоммуникаций занимает второе место темпам роста с начала года, повышаясь на 18,1%. Рост в сектореможет продолжиться в ближайшие дни на фоне новостей о том, что Ростелеком планирует провести во второй половине 2024 года IPO дочерней компании и называет такие планы не единственными. Менеджмент Ростелекома ожидает, что OIBDA превысит 300 млрд руб. по сравнению с 283,2 млрд руб. в 2023 году, а в отношении дивидендов компания придерживается политики ежегодного увеличения выплат. На этом фоне котировки Ростелекома могут протестировать уровень сопротивления 96 руб. за одну акцию.По данным World Steel Association, производство стали в России в январе 2024 года выросло на 1,2% по сравнению с январем 2023 года и составило 6,2 млн тонн, что пока не отразилось на котировках акций металлургических компаний. В секторе можно найти неплохие инвестиционные идеи, вроде НЛМК, под объявление повышенных дивидендов (наш прогноз 20 руб.), хотя в целом в секторе предпочитаем придерживаться селективного подхода.Российские власти настроены достаточно серьезно в вопросе сдерживания инфляции: правительство утвердило запрет на экспорт бензина в течение полугода, увеличив норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Такая мера действительно может способствовать замедлению инфляции за счет дополнительного предложения на внутреннем рынке. Похожая ситуация наблюдалась в августе-сентябре 2023 года, когда внутренний рост цен на топливо дополнительно стимулировал общее повышение цен.Сегодня ожидается публикация результатов Сбербанка и FixPrice по МСФО за 2023 год. Также выйдут данные по объемам промышленного производства, и мы узнаем о степени влияния высоких процентных ставок на промышленную активность России в январе. Кроме того, ожидается статистика по розничным продажам, что поможет оценить состояние потребительского спроса в экономике в начале года.
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Даниил Болотских
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Даниил Болотских
https://1prime.ru/img/84230/08/842300815_102:0:1179:1077_100x100_80_0_0_3f9024693b6b716d3708268a8f830830.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
08:51 28.02.2024
 

В ожидании нового импульса

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Даниил Болотских, ведущий аналитик «Цифра брокер»
Даниил Болотских
ведущий аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
Наметившаяся в понедельник позитивная динамика во вторник не нашла продолжения. Индекс МосБиржи ослаб на 0,13%, до 3208,99 п., индекс РТС снизился на символические 0,01%, до 1097,34 руб.
Индекс Мосбиржи телекоммуникаций занимает второе место темпам роста с начала года, повышаясь на 18,1%. Рост в сектореможет продолжиться в ближайшие дни на фоне новостей о том, что Ростелеком планирует провести во второй половине 2024 года IPO дочерней компании и называет такие планы не единственными. Менеджмент Ростелекома ожидает, что OIBDA превысит 300 млрд руб. по сравнению с 283,2 млрд руб. в 2023 году, а в отношении дивидендов компания придерживается политики ежегодного увеличения выплат. На этом фоне котировки Ростелекома могут протестировать уровень сопротивления 96 руб. за одну акцию.
По данным World Steel Association, производство стали в России в январе 2024 года выросло на 1,2% по сравнению с январем 2023 года и составило 6,2 млн тонн, что пока не отразилось на котировках акций металлургических компаний. В секторе можно найти неплохие инвестиционные идеи, вроде НЛМК, под объявление повышенных дивидендов (наш прогноз 20 руб.), хотя в целом в секторе предпочитаем придерживаться селективного подхода.
Российские власти настроены достаточно серьезно в вопросе сдерживания инфляции: правительство утвердило запрет на экспорт бензина в течение полугода, увеличив норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Такая мера действительно может способствовать замедлению инфляции за счет дополнительного предложения на внутреннем рынке. Похожая ситуация наблюдалась в августе-сентябре 2023 года, когда внутренний рост цен на топливо дополнительно стимулировал общее повышение цен.
Сегодня ожидается публикация результатов Сбербанка и FixPrice по МСФО за 2023 год. Также выйдут данные по объемам промышленного производства, и мы узнаем о степени влияния высоких процентных ставок на промышленную активность России в январе. Кроме того, ожидается статистика по розничным продажам, что поможет оценить состояние потребительского спроса в экономике в начале года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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