https://1prime.ru/20240228/844613658.html

СМИ узнали о западном спецназе на Украине

СМИ узнали о западном спецназе на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о западном спецназе на Украине

На территории Украины действуют военнослужащие западных стран, но это не признается официально, рассказал Financial Times не названный высокопоставленный... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T08:53+0300

2024-02-28T08:53+0300

2024-02-28T08:54+0300

украина

сво

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. На территории Украины действуют военнослужащие западных стран, но это не признается официально, рассказал Financial Times не названный высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы."Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально", — заявил он.Издание получило комментарий от данного источника в контексте обсуждения на Западе вопроса об отправке войск на Украину. Вопрос подняли на фоне встречи европейских лидеров и политиков из США и Канады в Париже по теме поддержки Киева.Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.

https://1prime.ru/20240227/844608796.html

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