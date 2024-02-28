СМИ узнали о западном спецназе на Украине
Источник FT сообщил, что на Украине находится западный спецназ
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. На территории Украины действуют военнослужащие западных стран, но это не признается официально, рассказал Financial Times не названный высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы.
"Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально", — заявил он.
Издание получило комментарий от данного источника в контексте обсуждения на Западе вопроса об отправке войск на Украину. Вопрос подняли на фоне встречи европейских лидеров и политиков из США и Канады в Париже по теме поддержки Киева.
"Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально", — заявил он.
Издание получило комментарий от данного источника в контексте обсуждения на Западе вопроса об отправке войск на Украину. Вопрос подняли на фоне встречи европейских лидеров и политиков из США и Канады в Париже по теме поддержки Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.