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СМИ узнали о западном спецназе на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о западном спецназе на Украине
СМИ узнали о западном спецназе на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о западном спецназе на Украине
На территории Украины действуют военнослужащие западных стран, но это не признается официально, рассказал Financial Times не названный высокопоставленный... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T08:53+0300
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украина
сво
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. На территории Украины действуют военнослужащие западных стран, но это не признается официально, рассказал Financial Times не названный высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы."Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально", — заявил он.Издание получило комментарий от данного источника в контексте обсуждения на Западе вопроса об отправке войск на Украину. Вопрос подняли на фоне встречи европейских лидеров и политиков из США и Канады в Париже по теме поддержки Киева.Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
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украина, сво
УКРАИНА, СВО
08:53 28.02.2024 (обновлено: 08:54 28.02.2024)
 
СМИ узнали о западном спецназе на Украине

Источник FT сообщил, что на Украине находится западный спецназ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. На территории Украины действуют военнослужащие западных стран, но это не признается официально, рассказал Financial Times не названный высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы.

"Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально", — заявил он.

Издание получило комментарий от данного источника в контексте обсуждения на Западе вопроса об отправке войск на Украину. Вопрос подняли на фоне встречи европейских лидеров и политиков из США и Канады в Париже по теме поддержки Киева.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Французский политик резко высказался о заявлении Макрона
Вчера, 23:18
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
 
УКРАИНАСВО
 
 
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