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Россиян предупредили о мошеннической схеме со списанием налога на СВО - 28.02.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Россиян предупредили о мошеннической схеме со списанием налога на СВО
Россиян предупредили о мошеннической схеме со списанием налога на СВО - 28.02.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошеннической схеме со списанием налога на СВО
Мошенники придумали новую схему обмана - стали рассылать от имени банков предупреждения о том, что якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:01+0300
2024-02-28T09:01+0300
мошенничество
тинькофф
мошенники
россия
сво
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана - стали рассылать от имени банков предупреждения о том, что якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию, сообщила пресс-служба "Тинькофф банка". "Тинькофф Защита" выявила новый мошеннический сценарий. Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию - это требует новый закон", - говорится в сообщении. Как утверждают злоумышленники, если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Предупреждения о новом налоге приходят клиентам всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под фирменный стиль банка, говорится в сообщении. Чтобы отменить налог и сэкономить, жертве предлагают подписать отказ от начислений. Для этого просят перейти по ссылке из письма, которая ведет на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий. Когда человек вводит на странице данные для входа в личный кабинет, они попадают к мошенникам. Благодаря этому преступники могут вывести все деньги со счета или оформить кредит на имя жертвы, если обойдут банковскую систему защиты. Отмечается, что схема стала популярной в начале года, когда люди начали оплачивать налоги и взносы. Мошенники регулярно используют крупные информационные поводы и происшествия, чтобы их схема выглядела максимально правдоподобно. Это позволяет быстрее втереться в доверие и обмануть больше людей, пояснили в банке.
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тинькофф, мошенники, россия, сво
Мошенничество, Тинькофф, мошенники, РОССИЯ, СВО
09:01 28.02.2024
 
Россиян предупредили о мошеннической схеме со списанием налога на СВО

"Тинькофф": мошенники начали сообщать о списании налога на СВО от имени банков

© fotolia.com / Ruslan GrumbleКиберпреступность
Киберпреступность - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© fotolia.com / Ruslan Grumble
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана - стали рассылать от имени банков предупреждения о том, что якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию, сообщила пресс-служба "Тинькофф банка".
"Тинькофф Защита" выявила новый мошеннический сценарий. Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию - это требует новый закон", - говорится в сообщении.
Как утверждают злоумышленники, если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Предупреждения о новом налоге приходят клиентам всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под фирменный стиль банка, говорится в сообщении.
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Чтобы отменить налог и сэкономить, жертве предлагают подписать отказ от начислений. Для этого просят перейти по ссылке из письма, которая ведет на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий. Когда человек вводит на странице данные для входа в личный кабинет, они попадают к мошенникам. Благодаря этому преступники могут вывести все деньги со счета или оформить кредит на имя жертвы, если обойдут банковскую систему защиты.
Отмечается, что схема стала популярной в начале года, когда люди начали оплачивать налоги и взносы. Мошенники регулярно используют крупные информационные поводы и происшествия, чтобы их схема выглядела максимально правдоподобно. Это позволяет быстрее втереться в доверие и обмануть больше людей, пояснили в банке.
 
МошенничествоТинькоффмошенникиРОССИЯСВО
 
 
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