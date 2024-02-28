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Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай
Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай
Первые три российских предприятия получили право на экспорт с 28 февраля свинины в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:12+0300
2024-02-28T09:19+0300
россия
китай
экспорт свинины
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Первые три российских предприятия получили право на экспорт с 28 февраля свинины в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора."Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года", - сообщило ведомство.К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации."Согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий стали финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины", - говорится в сообщении.
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россия, китай, экспорт свинины
РОССИЯ, КИТАЙ, экспорт свинины
09:12 28.02.2024 (обновлено: 09:19 28.02.2024)
 
Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

Первые три компании РФ получили право на экспорт свинины в Китай с 28 февраля

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Лисицын Павел
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Первые три российских предприятия получили право на экспорт с 28 февраля свинины в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года", - сообщило ведомство.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации.
"Согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий стали финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯКИТАЙэкспорт свинины
 
 
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