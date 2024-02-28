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АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта

АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ

АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей,... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:13+0300

2024-02-28T09:13+0300

2024-02-28T09:19+0300

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей, сообщило агентство."Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 28 февраля 2024 года страхового случая в отношении кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Гефест"... Агентство начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

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