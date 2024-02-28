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АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ
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АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей,... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:13+0300
2024-02-28T09:19+0300
асв
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей, сообщило агентство."Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 28 февраля 2024 года страхового случая в отношении кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Гефест"... Агентство начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
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асв
АСВ
09:13 28.02.2024 (обновлено: 09:19 28.02.2024)
 
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта

АСВ начнет выплаты вкладчикам "Гефеста" не позднее 13 марта, оно оценило их в 181 млн руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов. Архивное фото
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей, сообщило агентство.
"Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 28 февраля 2024 года страхового случая в отношении кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Гефест"... Агентство начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
 
АСВ
 
 
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