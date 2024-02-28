https://1prime.ru/20240228/844615222.html
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта - 28.02.2024, ПРАЙМ
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей,... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:13+0300
2024-02-28T09:13+0300
2024-02-28T09:19+0300
асв
https://1prime.ru/img/82519/14/825191417_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b92db73cb775e08e12bcd3e2a7783595.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей, сообщило агентство."Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 28 февраля 2024 года страхового случая в отношении кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Гефест"... Агентство начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/82519/14/825191417_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_63833eb7682e6d72178f779359a1dd0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
асв
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта
АСВ начнет выплаты вкладчикам "Гефеста" не позднее 13 марта, оно оценило их в 181 млн руб
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка "Гефест" не позднее 13 марта, они предварительно оцениваются в 181,2 миллиона рублей, сообщило агентство.
"Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 28 февраля 2024 года страхового случая в отношении кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Гефест"... Агентство начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей", - сказано в сообщении.