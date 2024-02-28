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Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией
Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией - 28.02.2024, ПРАЙМ
Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией
Варшава активно поддерживает антироссийские санкции, но при этом польские компании сотрудничают с Россией. В Польше, как и в других странах Европы, в дихотомии... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:22+0300
2024-02-28T09:22+0300
польша
запад
россия
торговля
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Варшава активно поддерживает антироссийские санкции, но при этом польские компании сотрудничают с Россией. В Польше, как и в других странах Европы, в дихотомии "бизнес или принципы" побеждают деньги, пишет Rzeczpospolita.Как сообщает издание, ссылаясь на доклад корпорации Ernst &amp; Young, в 2022 году из более двухсот опрошенных фирм до 47% торговали с Российской Федерацией и Белоруссией. С началом конфликта польский экспорт в Россию рухнул 33%, но в то же время увеличился на 57% в страны Евразийского экономического сообщества и Турцию.Львиная доля этих поставок, по мнению аналитиков Ernst &amp; Young, может реэкспортироваться из государств Азии в Россию в обход санкций. При э том указывается, что за последнее время внешнеторговый оборот довольно скромных, с точки зрения объема экономики стран – как например, Кыргызстан или Армения – вырос на 400%, что, безусловно, не может не вызывать подозрений.Rzeczpospolita утверждает, что компании Польши в своей массе соблюдают санкционный режим, но при этом констатирует, что на сегодняшний день торговать с Россией в обход ограничений "относительно легко"."Чего можно пожелать, так это "герметизации" внешней торговли, более тщательной проверки того, кто реально стоит за торговыми партнерами, и стигматизации тех, кто нарушает санкции. Без этих мер российская экономика будет расти, а не ослабевать", - заключают авторы статьи.
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польша, запад, россия, торговля
Польша, ЗАПАД, Россия, торговля
09:22 28.02.2024
 
Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией

Rzeczpospolita: польские компании легко обходят санкции и торгуют с Россией

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© flickr.com / Terra Libera
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Варшава активно поддерживает антироссийские санкции, но при этом польские компании сотрудничают с Россией. В Польше, как и в других странах Европы, в дихотомии "бизнес или принципы" побеждают деньги, пишет Rzeczpospolita.
Как сообщает издание, ссылаясь на доклад корпорации Ernst & Young, в 2022 году из более двухсот опрошенных фирм до 47% торговали с Российской Федерацией и Белоруссией. С началом конфликта польский экспорт в Россию рухнул 33%, но в то же время увеличился на 57% в страны Евразийского экономического сообщества и Турцию.
Львиная доля этих поставок, по мнению аналитиков Ernst & Young, может реэкспортироваться из государств Азии в Россию в обход санкций. При э том указывается, что за последнее время внешнеторговый оборот довольно скромных, с точки зрения объема экономики стран – как например, Кыргызстан или Армения – вырос на 400%, что, безусловно, не может не вызывать подозрений.
Rzeczpospolita утверждает, что компании Польши в своей массе соблюдают санкционный режим, но при этом констатирует, что на сегодняшний день торговать с Россией в обход ограничений "относительно легко".
Просветительский марафон Знание - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Силуанов прокомментировал новые санкции США
Вчера, 20:27
"Чего можно пожелать, так это "герметизации" внешней торговли, более тщательной проверки того, кто реально стоит за торговыми партнерами, и стигматизации тех, кто нарушает санкции. Без этих мер российская экономика будет расти, а не ослабевать", - заключают авторы статьи.
 
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