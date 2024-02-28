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Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией

Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией - 28.02.2024, ПРАЙМ

Санкции не помеха. Польские компании решили торговать с Россией

Варшава активно поддерживает антироссийские санкции, но при этом польские компании сотрудничают с Россией. В Польше, как и в других странах Европы, в дихотомии... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:22+0300

2024-02-28T09:22+0300

2024-02-28T09:22+0300

польша

запад

россия

торговля

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Варшава активно поддерживает антироссийские санкции, но при этом польские компании сотрудничают с Россией. В Польше, как и в других странах Европы, в дихотомии "бизнес или принципы" побеждают деньги, пишет Rzeczpospolita.Как сообщает издание, ссылаясь на доклад корпорации Ernst & Young, в 2022 году из более двухсот опрошенных фирм до 47% торговали с Российской Федерацией и Белоруссией. С началом конфликта польский экспорт в Россию рухнул 33%, но в то же время увеличился на 57% в страны Евразийского экономического сообщества и Турцию.Львиная доля этих поставок, по мнению аналитиков Ernst & Young, может реэкспортироваться из государств Азии в Россию в обход санкций. При э том указывается, что за последнее время внешнеторговый оборот довольно скромных, с точки зрения объема экономики стран – как например, Кыргызстан или Армения – вырос на 400%, что, безусловно, не может не вызывать подозрений.Rzeczpospolita утверждает, что компании Польши в своей массе соблюдают санкционный режим, но при этом констатирует, что на сегодняшний день торговать с Россией в обход ограничений "относительно легко"."Чего можно пожелать, так это "герметизации" внешней торговли, более тщательной проверки того, кто реально стоит за торговыми партнерами, и стигматизации тех, кто нарушает санкции. Без этих мер российская экономика будет расти, а не ослабевать", - заключают авторы статьи.

https://1prime.ru/20240227/844604601.html

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польша, запад, россия, торговля