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Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов
Политики из стран Запада каждый день демонстрируют "разложение мозгов", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:24+0300
2024-02-28T10:01+0300
дмитрий медведев
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Политики из стран Запада каждый день демонстрируют "разложение мозгов", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России"."Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", — заключил Медведев.Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.При этом 27 февраля ряд европейских стран, в том числе Великобритания и Германия, подчеркнули, что не планируют вводить войска на Украину. К заявлениям европейских лидеров присоединился генсек НАТО Йенс Столтенберг.
https://1prime.ru/20240228/844614596.html
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дмитрий медведев, эммануэль макрон, украина
Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
09:24 28.02.2024 (обновлено: 10:01 28.02.2024)
 
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов

Медведев: слова Макрона об Украине являются примером разложения мозгов у политиков Запада

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев принял участие в проекте "Классика и мы"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев принял участие в проекте Классика и мы - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Политики из стран Запада каждый день демонстрируют "разложение мозгов", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России".
"Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", — заключил Медведев.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Союзники Франции сами не поняли заявление Макрона, считает Захарова
09:07
Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
При этом 27 февраля ряд европейских стран, в том числе Великобритания и Германия, подчеркнули, что не планируют вводить войска на Украину. К заявлениям европейских лидеров присоединился генсек НАТО Йенс Столтенберг.
 
Дмитрий МедведевЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
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