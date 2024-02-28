https://1prime.ru/20240228/844615855.html
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов
Политики из стран Запада каждый день демонстрируют "разложение мозгов", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:24+0300
2024-02-28T09:24+0300
2024-02-28T10:01+0300
дмитрий медведев
эммануэль макрон
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Политики из стран Запада каждый день демонстрируют "разложение мозгов", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России"."Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", — заключил Медведев.Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.При этом 27 февраля ряд европейских стран, в том числе Великобритания и Германия, подчеркнули, что не планируют вводить войска на Украину. К заявлениям европейских лидеров присоединился генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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дмитрий медведев, эммануэль макрон, украина
Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов
Медведев: слова Макрона об Украине являются примером разложения мозгов у политиков Запада
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Политики из стран Запада каждый день демонстрируют "разложение мозгов", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России".
"Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", — заключил Медведев.
Союзники Франции сами не поняли заявление Макрона, считает Захарова
Макрон заявлял, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
При этом 27 февраля ряд европейских стран, в том числе Великобритания и Германия, подчеркнули, что не планируют вводить войска на Украину. К заявлениям европейских лидеров присоединился генсек НАТО Йенс Столтенберг.