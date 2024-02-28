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Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ
Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ
Главы финансовых ведомств на встрече БРИКС поддержали приоритеты председательства России и готовы их прорабатывать, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:50+0300
2024-02-28T09:50+0300
финансы
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главы финансовых ведомств на встрече БРИКС поддержали приоритеты председательства России и готовы их прорабатывать, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля. Министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин представили на встрече основные направления работы на финансовом треке объединения, а также магистральную тему председательства России – совершенствование международной валютно-финансовой системы. "Участники встречи в целом поддержали приоритеты российского председательства и выразили готовность к их дальнейшей проработке. Выбранная Россией тема приобретает особую актуальность с учетом давно назревшей потребности в пересмотре и справедливом отражении роли развивающихся стран в мировой экономике", - говорится в сообщении. Силуанов отметил в ходе встречи, что действующая система, базирующаяся на существующей западной финансовой инфраструктуре и использовании резервных валют, имеет ряд фундаментальных недостатков и все чаще используется как орудие политического и экономического давления. "Необходимость реформирования международной валютно-финансовой системы обусловлена также и геоэкономической фрагментацией, возникшей в результате порочной практики введения торговых и финансовых ограничений", – заявил глава Минфина РФ, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС по итогам года подготовят доклад главам стран объединения о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, сообщается на сайте Минфина РФ."По итогам года Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению подготовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций", - говорится в сообщении по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля 2024 года.Отмечается, что результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge."Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - указали в Минфине.
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финансы
финансы
09:50 28.02.2024
 
Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ

Главы финведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ и готовы их проработать

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главы финансовых ведомств на встрече БРИКС поддержали приоритеты председательства России и готовы их прорабатывать, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля.
Министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин представили на встрече основные направления работы на финансовом треке объединения, а также магистральную тему председательства России – совершенствование международной валютно-финансовой системы.
"Участники встречи в целом поддержали приоритеты российского председательства и выразили готовность к их дальнейшей проработке. Выбранная Россией тема приобретает особую актуальность с учетом давно назревшей потребности в пересмотре и справедливом отражении роли развивающихся стран в мировой экономике", - говорится в сообщении.
Силуанов отметил в ходе встречи, что действующая система, базирующаяся на существующей западной финансовой инфраструктуре и использовании резервных валют, имеет ряд фундаментальных недостатков и все чаще используется как орудие политического и экономического давления.
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
Россия в рамках БРИКС инициирует создание ассоциации бирж
20 февраля, 11:49
"Необходимость реформирования международной валютно-финансовой системы обусловлена также и геоэкономической фрагментацией, возникшей в результате порочной практики введения торговых и финансовых ограничений", – заявил глава Минфина РФ, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС по итогам года подготовят доклад главам стран объединения о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, сообщается на сайте Минфина РФ.
"По итогам года Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению подготовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций", - говорится в сообщении по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля 2024 года.
Отмечается, что результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge.
"Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - указали в Минфине.
 
финансы
 
 
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