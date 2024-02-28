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Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ

Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Главы финансовых ведомств БРИКС поддержали приоритеты председательства РФ

Главы финансовых ведомств на встрече БРИКС поддержали приоритеты председательства России и готовы их прорабатывать, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:50+0300

2024-02-28T09:50+0300

2024-02-28T09:50+0300

финансы

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главы финансовых ведомств на встрече БРИКС поддержали приоритеты председательства России и готовы их прорабатывать, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля. Министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин представили на встрече основные направления работы на финансовом треке объединения, а также магистральную тему председательства России – совершенствование международной валютно-финансовой системы. "Участники встречи в целом поддержали приоритеты российского председательства и выразили готовность к их дальнейшей проработке. Выбранная Россией тема приобретает особую актуальность с учетом давно назревшей потребности в пересмотре и справедливом отражении роли развивающихся стран в мировой экономике", - говорится в сообщении. Силуанов отметил в ходе встречи, что действующая система, базирующаяся на существующей западной финансовой инфраструктуре и использовании резервных валют, имеет ряд фундаментальных недостатков и все чаще используется как орудие политического и экономического давления. "Необходимость реформирования международной валютно-финансовой системы обусловлена также и геоэкономической фрагментацией, возникшей в результате порочной практики введения торговых и финансовых ограничений", – заявил глава Минфина РФ, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС по итогам года подготовят доклад главам стран объединения о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, сообщается на сайте Минфина РФ."По итогам года Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению подготовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций", - говорится в сообщении по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля 2024 года.Отмечается, что результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge."Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - указали в Минфине.

https://1prime.ru/20240220/843117202.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы