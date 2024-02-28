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Сбербанк заработал рекордную прибыль - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк заработал рекордную прибыль
Сбербанк заработал рекордную прибыль - 28.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк заработал рекордную прибыль
Сбербанк в прошлом году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее, следует из материалов... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:04+0300
2024-02-28T10:14+0300
прибыль
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее, следует из материалов кредитной организации."Чистая прибыль Сбербанка в четвертом квартале 2023 года выросла до 359,7 миллиарда рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбербанк заработал 1,509 триллиона рублей, увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз", - сказано в отчетности банка.В то же время совокупные расходы группы вследствие изменения кредитного качества за 2023 год составили 265 миллиардов рублей против 555,4 миллиарда годом ранее, за четвертый квартал - 30,1 миллиарда рублей.КРЕДИТОВАНИЕСбербанк в 2023 году нарастил кредиты физлицам на 29,3%, компаниям - на 25,2%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.По состоянию на 31 декабря общий объем розничных кредитов банка составил 16,075 триллиона рублей, корпоративных - 23,306 триллиона.Общий объем кредитования вырос с начала года на 26,9% - до 39,381 триллиона рублей.ВКЛАДЫСредства населения в Сбербанке за 2023 год увеличились на 23,8% и по состоянию на 31 декабря составили 22,905 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 21,2% - до 13,789 триллиона рублей, следует из отчетности банка по МСФО.В целом объем средств клиентов в Сбербанке за год вырос на 22,8% и достиг 36,694 триллиона рублей.ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛАКоэффициент достаточности капитала "Сбера" по итогам 2023 года составил 13,7%, что достаточно для выплаты дивидендов в 50% прибыли по МСФО, следует из отчетности кредитной организации.Сбербанк на 2024-2026 годы немного обновил свою дивидендную политику: таргетируемый объем выплат дивидендов сохранился на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, однако выплаты будут возможны только при нормативе достаточности общего капитала Н20.0 выше 13,3%."Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,7% на конец 2023 года", - сообщил банк.
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прибыль
прибыль
10:04 28.02.2024 (обновлено: 10:14 28.02.2024)
 
Сбербанк заработал рекордную прибыль

Сбербанк в 2023 году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее, следует из материалов кредитной организации.
"Чистая прибыль Сбербанка в четвертом квартале 2023 года выросла до 359,7 миллиарда рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбербанк заработал 1,509 триллиона рублей, увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз", - сказано в отчетности банка.
В то же время совокупные расходы группы вследствие изменения кредитного качества за 2023 год составили 265 миллиардов рублей против 555,4 миллиарда годом ранее, за четвертый квартал - 30,1 миллиарда рублей.

КРЕДИТОВАНИЕ

Сбербанк в 2023 году нарастил кредиты физлицам на 29,3%, компаниям - на 25,2%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.
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По состоянию на 31 декабря общий объем розничных кредитов банка составил 16,075 триллиона рублей, корпоративных - 23,306 триллиона.
Общий объем кредитования вырос с начала года на 26,9% - до 39,381 триллиона рублей.

ВКЛАДЫ

Средства населения в Сбербанке за 2023 год увеличились на 23,8% и по состоянию на 31 декабря составили 22,905 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 21,2% - до 13,789 триллиона рублей, следует из отчетности банка по МСФО.
В целом объем средств клиентов в Сбербанке за год вырос на 22,8% и достиг 36,694 триллиона рублей.

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

Коэффициент достаточности капитала "Сбера" по итогам 2023 года составил 13,7%, что достаточно для выплаты дивидендов в 50% прибыли по МСФО, следует из отчетности кредитной организации.
Сбербанк на 2024-2026 годы немного обновил свою дивидендную политику: таргетируемый объем выплат дивидендов сохранился на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, однако выплаты будут возможны только при нормативе достаточности общего капитала Н20.0 выше 13,3%.
"Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,7% на конец 2023 года", - сообщил банк.
 
прибыль
 
 
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