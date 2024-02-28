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Fix Price в 2023 году увеличила чистую прибыль на 66,8 процента - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Fix Price в 2023 году увеличила чистую прибыль на 66,8 процента
Fix Price в 2023 году увеличила чистую прибыль на 66,8 процента - 28.02.2024, ПРАЙМ
Fix Price в 2023 году увеличила чистую прибыль на 66,8 процента
Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 66,8% по сравнению с показателем прошлого года - до 35,707... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:12+0300
2024-02-28T10:13+0300
fix price
прибыль
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 66,8% по сравнению с показателем прошлого года - до 35,707 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка ритейлера при этом выросла на 5,1%, до 291,865 миллиарда рублей. В частности, розничные продажи повысились на 5,2%, до 258,967 миллиарда рублей, оптовые - на 4,7%, до 32,898 миллиарда. Показатель EBITDA составил 53,065 миллиарда рублей, сократившись на 2,1%. Рентабельность по EBITDA составила 18,2%. В 2023 году ритейлер открыл 751 магазин, включая 672 собственных и 79 по франшизе. Общая торговая площадь увеличилась на 165,3 тысячи квадратных метров, до 1,391 миллиона квадратных метров. "Горжусь тем, что в условиях инфраструктурных ограничений мы смогли запустить процесс выплаты дивидендов. В результате 15 января 2024 года совет директоров Fix Price одобрил промежуточные дивиденды за 2023-2024 годы в размере 9,84 рубля на ГДР/акцию, или 8,4 миллиарда рублей, которые наши акционеры смогут получить уже в первом квартале текущего года", - отметил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. На 31 декабря сеть насчитывала 6 414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Выручка компании за 2022 год составила 277,6 миллиарда рублей.
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fix price, прибыль
Fix Price, прибыль
10:12 28.02.2024 (обновлено: 10:13 28.02.2024)
 
Fix Price в 2023 году увеличила чистую прибыль на 66,8 процента

Fix Price в 2023 году увеличила чистую прибыль на 66,8%, до 35,7 миллиарда рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин Fix Price в Москве
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 66,8% по сравнению с показателем прошлого года - до 35,707 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка ритейлера при этом выросла на 5,1%, до 291,865 миллиарда рублей. В частности, розничные продажи повысились на 5,2%, до 258,967 миллиарда рублей, оптовые - на 4,7%, до 32,898 миллиарда. Показатель EBITDA составил 53,065 миллиарда рублей, сократившись на 2,1%. Рентабельность по EBITDA составила 18,2%.
В 2023 году ритейлер открыл 751 магазин, включая 672 собственных и 79 по франшизе. Общая торговая площадь увеличилась на 165,3 тысячи квадратных метров, до 1,391 миллиона квадратных метров.
"Горжусь тем, что в условиях инфраструктурных ограничений мы смогли запустить процесс выплаты дивидендов. В результате 15 января 2024 года совет директоров Fix Price одобрил промежуточные дивиденды за 2023-2024 годы в размере 9,84 рубля на ГДР/акцию, или 8,4 миллиарда рублей, которые наши акционеры смогут получить уже в первом квартале текущего года", - отметил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении.
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Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. На 31 декабря сеть насчитывала 6 414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Выручка компании за 2022 год составила 277,6 миллиарда рублей.
 
Fix Priceприбыль
 
 
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