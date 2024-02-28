"Россети" открыли подстанцию в Свердловской области

МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин открыли после масштабной реконструкции подстанцию 110 кВ "Пышма". В торжественной церемонии также участвовал глава "Россети Урал" Александр Пятигор.



Подстанция предназначена для электроснабжения потребителей в городском округе Верхняя Пышма, включая жилые районы, транспортную, коммунальную инфраструктуру, промышленные площадки, культурные и спортивные объекты городского округа. Стоимость работ составила 1,5 миллиарда рублей.



"Верхняя Пышма - один из самых динамично развивающихся городов Свердловской области. Здесь строится очень много объектов - это и жилищное строительство, и социальное. Совсем недавно мы ввели трамвайное депо. Поэтому так важно создавать необходимые условия для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения территории", - сказал Куйвашев.



Рюмин отметил, что Свердловская область – один из главных промышленных центров России. Задача энергетиков – содействовать полному раскрытию его потенциала. "Подстанция "Пышма" является наглядным примером проводимой работы. Это современный энергообъект. 100 процентов установленного здесь оборудования произведено в России. Уже традиционно в числе поставщиков находятся уральские предприятия", – сказал он.



В ходе реконструкции подстанцию оснастили силовыми трансформаторами мощностью 120 МВА, высоконадежными элегазовыми выключателями, микропроцессорными защитами. Внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета электроэнергии. Обеспечен дистанционный контроль за работой оборудования.



Кроме этого, в ходе встречи стороны наметили дальнейшие направления совместной работы. Группа "Россети" планирует в 2024 году направить более 12 миллиардов рублей на модернизацию и развитие сетевого комплекса Свердловской области. В числе приоритетных проектов – реконструкция подстанций 500 кВ "Южная", 220 кВ "Качканар" и 110 кВ "Свердловская", строительство современного центра питания 110 кВ "Чекмаш".