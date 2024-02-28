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"Пресс-релиз для новичков". Маск оценил работу ЦРУ на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ
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"Пресс-релиз для новичков". Маск оценил работу ЦРУ на Украине
"Пресс-релиз для новичков". Маск оценил работу ЦРУ на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Пресс-релиз для новичков". Маск оценил работу ЦРУ на Украине
Деятельность ЦРУ на территории Украины полностью соответствует политическому курсу Вашингтону, написал американский бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:20+0300
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илон маск
украина
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Деятельность ЦРУ на территории Украины полностью соответствует политическому курсу Вашингтону, написал американский бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети X.Газета The New York Times ранее писала, что американская разведка за восемь лет создала на Украине 12 секретных объектов. Они расположены рядом с российскими границами, отмечали авторы материала. "Статья в NYT, очевидно, является пресс-релизом ЦРУ для новичков. В конце концов, задача ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, с чем они справляются весьма неплохо", - отметил Маск.Бизнесмен также призвал американцев, которых не устраивает такая ситуация, голосовать на выборах за других политиков.Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. В числе кандидатов - бывший лидер США Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джо Байден.
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илон маск, украина, цру
Илон Маск, УКРАИНА, ЦРУ
10:20 28.02.2024 (обновлено: 10:29 28.02.2024)
 
"Пресс-релиз для новичков". Маск оценил работу ЦРУ на Украине

Илон Маск: работа ЦРУ на Украине соответствует политическому курсу США

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Деятельность ЦРУ на территории Украины полностью соответствует политическому курсу Вашингтону, написал американский бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети X.
Газета The New York Times ранее писала, что американская разведка за восемь лет создала на Украине 12 секретных объектов. Они расположены рядом с российскими границами, отмечали авторы материала.
"Статья в NYT, очевидно, является пресс-релизом ЦРУ для новичков. В конце концов, задача ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, с чем они справляются весьма неплохо", - отметил Маск.
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Бизнесмен также призвал американцев, которых не устраивает такая ситуация, голосовать на выборах за других политиков.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. В числе кандидатов - бывший лидер США Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джо Байден.
 
Илон МаскУКРАИНАЦРУ
 
 
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