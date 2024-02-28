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Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента
Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента - 28.02.2024, ПРАЙМ
Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что общий государственный долг Украины в январе снизился на 0,3% в долларовом выражении и... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:28+0300
2024-02-28T10:28+0300
госдолг украины
экономика украины
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что общий государственный долг Украины в январе снизился на 0,3% в долларовом выражении и составил 144,9 миллиарда долларов. "По данным министерства финансов, на 31 января государственный и гарантированный государством долг составил 5 488,1 миллиарда гривен или 144,9 миллиарда долларов в валютном эквиваленте. За первый месяц нового года госдолг сократился на 0,6% в гривне (минус 31,4 миллиарда гривен), в валютном эквиваленте на 0,3% (минус 0,42 миллиарда долларов)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что на сокращение госдолга повлияли отсутствие значительных внешних заимствований и небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне, которое повлияло на уменьшение долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро по льготным кредитам от Евросоюза. По его данным, госдолг состоит на 69,6% из внешнего долга и 30,4% - внутреннего. Гетманцев напомнил, что с начала военных действий госдолг страны увеличился в два раза, а в валютном эквиваленте - на 55%, или на 51,6 миллиарда долларов. Ранее он заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
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госдолг украины, экономика украины
госдолг Украины, Экономика Украины
10:28 28.02.2024
 
Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента

Госдолг Украины в январе уменьшился на 0,3 процента, до 144,9 миллиарда долларов

© fotolia.com / Andrii SalivonГривна
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© fotolia.com / Andrii Salivon
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что общий государственный долг Украины в январе снизился на 0,3% в долларовом выражении и составил 144,9 миллиарда долларов.
"По данным министерства финансов, на 31 января государственный и гарантированный государством долг составил 5 488,1 миллиарда гривен или 144,9 миллиарда долларов в валютном эквиваленте. За первый месяц нового года госдолг сократился на 0,6% в гривне (минус 31,4 миллиарда гривен), в валютном эквиваленте на 0,3% (минус 0,42 миллиарда долларов)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на сокращение госдолга повлияли отсутствие значительных внешних заимствований и небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне, которое повлияло на уменьшение долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро по льготным кредитам от Евросоюза. По его данным, госдолг состоит на 69,6% из внешнего долга и 30,4% - внутреннего.
Гетманцев напомнил, что с начала военных действий госдолг страны увеличился в два раза, а в валютном эквиваленте - на 55%, или на 51,6 миллиарда долларов.
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Ранее он заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
 
госдолг УкраиныЭкономика Украины
 
 
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