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Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента

Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента - 28.02.2024, ПРАЙМ

Госдолг Украины в январе снизился на 0,3 процента

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что общий государственный долг Украины в январе снизился на 0,3% в долларовом выражении и... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T10:28+0300

2024-02-28T10:28+0300

2024-02-28T10:28+0300

госдолг украины

экономика украины

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что общий государственный долг Украины в январе снизился на 0,3% в долларовом выражении и составил 144,9 миллиарда долларов. "По данным министерства финансов, на 31 января государственный и гарантированный государством долг составил 5 488,1 миллиарда гривен или 144,9 миллиарда долларов в валютном эквиваленте. За первый месяц нового года госдолг сократился на 0,6% в гривне (минус 31,4 миллиарда гривен), в валютном эквиваленте на 0,3% (минус 0,42 миллиарда долларов)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что на сокращение госдолга повлияли отсутствие значительных внешних заимствований и небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне, которое повлияло на уменьшение долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро по льготным кредитам от Евросоюза. По его данным, госдолг состоит на 69,6% из внешнего долга и 30,4% - внутреннего. Гетманцев напомнил, что с начала военных действий госдолг страны увеличился в два раза, а в валютном эквиваленте - на 55%, или на 51,6 миллиарда долларов. Ранее он заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

https://1prime.ru/20240227/844603241.html

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госдолг украины, экономика украины