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"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом" - 28.02.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач, также модель получила новый двигатель, говорится в сообщении компании. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:32+0300
2024-02-28T10:32+0300
2024-02-28T10:32+0300
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач, также модель получила новый двигатель, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом – модернизированным мотором 1.8EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении автопроизводителя. Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta, подчеркнули в "АвтоВАЗе". Планируется, что "автомат" будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross. Для установки автоматической трансмиссии были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата, подчеркнул автопроизводитель. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://1prime.ru/20240220/843120064.html
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автоваз, lada vesta
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Vesta с автоматической коробкой передач и новым двигателем
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач, также модель получила новый двигатель, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом – модернизированным мотором 1.8EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении автопроизводителя.
Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta, подчеркнули в "АвтоВАЗе".
Планируется, что "автомат" будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.
"АвтоВАЗ" подтвердил планы по производству Lada Largus
Для установки автоматической трансмиссии были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата, подчеркнул автопроизводитель.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).