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Эксперт оценил последствия отзыва лицензии у банка "Гефест" - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил последствия отзыва лицензии у банка "Гефест"
Эксперт оценил последствия отзыва лицензии у банка "Гефест" - 28.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия отзыва лицензии у банка "Гефест"
Отзыв лицензии у банка "Гефест" не окажет какого-либо влияния на сектор даже на региональном уровне, заявил РИА Новости начальник аналитического управления... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:34+0300
2024-02-28T10:34+0300
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отзыв лицензии у банка "Гефест" не окажет какого-либо влияния на сектор даже на региональном уровне, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банк России в среду отозвал лицензию у тверского банка "Гефест", ровно через неделю после аналогичных мер против "Киви банка", который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ. "Гефест" же, по данным ЦБ, - на 336-м месте. "Это был один из самых малых банков России, отзыв лицензии у него не окажет сколь-нибудь существенного влияния даже на региональном уровне", - сказал Осадчий. Эксперт также отметил, что второй за месяц отзыв лицензии подтверждает точку зрения, что период "смягчения" со стороны ЦБ завершается. "Банк "Гефест" был убыточен. Его убыток за 2023 год составил 13,4 миллиона рублей. Его собственные средства (капитал) лишь незначительно превышали порог 300 миллионов рублей для банков с базовой лицензией и на 1 февраля составили всего 306,7 миллиона рублей", - добавил эксперт. Он также напомнил, что за 2021 год ЦБ отозвал у кредитных организаций 26 лицензий, за 2022 год - три, за 2023 год - ни одной.
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10:34 28.02.2024
 
Эксперт оценил последствия отзыва лицензии у банка "Гефест"

Банковский аналитик Осадчий: отзыв лицензии у "Гефеста" не окажет влияния на сектор

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отзыв лицензии у банка "Гефест" не окажет какого-либо влияния на сектор даже на региональном уровне, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Банк России в среду отозвал лицензию у тверского банка "Гефест", ровно через неделю после аналогичных мер против "Киви банка", который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ. "Гефест" же, по данным ЦБ, - на 336-м месте.
"Это был один из самых малых банков России, отзыв лицензии у него не окажет сколь-нибудь существенного влияния даже на региональном уровне", - сказал Осадчий.
Эксперт также отметил, что второй за месяц отзыв лицензии подтверждает точку зрения, что период "смягчения" со стороны ЦБ завершается.
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"Банк "Гефест" был убыточен. Его убыток за 2023 год составил 13,4 миллиона рублей. Его собственные средства (капитал) лишь незначительно превышали порог 300 миллионов рублей для банков с базовой лицензией и на 1 февраля составили всего 306,7 миллиона рублей", - добавил эксперт.
Он также напомнил, что за 2021 год ЦБ отозвал у кредитных организаций 26 лицензий, за 2022 год - три, за 2023 год - ни одной.
 
 
 
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