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На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины

На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины - 28.02.2024, ПРАЙМ

На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины

Разразившиеся во Франции протесты против поставок курятины с Украины свидетельствуют, что Европа устала от поддержки Киева. Настал момент, когда политикам нужно | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T10:35+0300

2024-02-28T10:35+0300

2024-02-28T10:36+0300

протесты

фермеры

украина

сельхозпродукция

поставки

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Разразившиеся во Франции протесты против поставок курятины с Украины свидетельствуют, что Европа устала от поддержки Киева. Настал момент, когда политикам нужно рассказать жителям Евросоюза, во сколько им реально обходится поддержка Украины, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Лионель Лоран.В материале отмечается, что польские фермеры в знак протеста против поставок зерна с Украины заблокировали на границе около 2500 фур. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск обратился за помощью к Еврокомиссии."Получается, что в этой борьбе политически влиятельные фермеры противостоят своему осажденному союзнику", - заключает автор.А французские птицеводы, говорится в статье, бурно выступают за прекращение импорта дешевой курятины с Украины. Как утверждают птицеводы, поставки украинской курятины невозможно отследить, "а наживаются на них крупные корпорации".В ответ на фермерские протесты французские власти пообещали возмущенным фермерам оградить их от импорта с Украины.Недавно президент Пятой республики Эммануэль Макрон в негативном ключе упомянул украинского куриного магната Юрия Косюка, основателя крупнейшего украинского экспортера МХП."Мы не заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги этому человеку, — заявил он в этом месяце. — Такой цели у нас не стоит", - приводит автор слова президента Франции.Из этого Лоран делает вывод: "Протесты фермеров могут показаться вопросом второстепенным, особенно в сравнении с застрявшим в Конгрессе пакетом помощи на 60 миллиардов долларов или насущной необходимостью ускорить поставки оружия. Но внутренние протесты показывают, что страх перед Россией постепенно сменяется усталостью от боевых действий, а европейцы не готовы проявлять героизм в условиях застоя экономики и пугающей перспективы возвращения Дональда Трампа".При этом он отмечает, что "торговые разногласия говорят о том, что издержки затяжного конфликта только начали ощущаться".

https://1prime.ru/20240222/843149049.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

протесты, фермеры, украина, сельхозпродукция, поставки