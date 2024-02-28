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На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины - 28.02.2024, ПРАЙМ
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На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины
На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины - 28.02.2024, ПРАЙМ
На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины
Разразившиеся во Франции протесты против поставок курятины с Украины свидетельствуют, что Европа устала от поддержки Киева. Настал момент, когда политикам нужно | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:35+0300
2024-02-28T10:36+0300
протесты
фермеры
украина
сельхозпродукция
поставки
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Разразившиеся во Франции протесты против поставок курятины с Украины свидетельствуют, что Европа устала от поддержки Киева. Настал момент, когда политикам нужно рассказать жителям Евросоюза, во сколько им реально обходится поддержка Украины, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Лионель Лоран.В материале отмечается, что польские фермеры в знак протеста против поставок зерна с Украины заблокировали на границе около 2500 фур. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск обратился за помощью к Еврокомиссии."Получается, что в этой борьбе политически влиятельные фермеры противостоят своему осажденному союзнику", - заключает автор.А французские птицеводы, говорится в статье, бурно выступают за прекращение импорта дешевой курятины с Украины. Как утверждают птицеводы, поставки украинской курятины невозможно отследить, "а наживаются на них крупные корпорации".В ответ на фермерские протесты французские власти пообещали возмущенным фермерам оградить их от импорта с Украины.Недавно президент Пятой республики Эммануэль Макрон в негативном ключе упомянул украинского куриного магната Юрия Косюка, основателя крупнейшего украинского экспортера МХП."Мы не заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги этому человеку, — заявил он в этом месяце. — Такой цели у нас не стоит", - приводит автор слова президента Франции.Из этого Лоран делает вывод: "Протесты фермеров могут показаться вопросом второстепенным, особенно в сравнении с застрявшим в Конгрессе пакетом помощи на 60 миллиардов долларов или насущной необходимостью ускорить поставки оружия. Но внутренние протесты показывают, что страх перед Россией постепенно сменяется усталостью от боевых действий, а европейцы не готовы проявлять героизм в условиях застоя экономики и пугающей перспективы возвращения Дональда Трампа".При этом он отмечает, что "торговые разногласия говорят о том, что издержки затяжного конфликта только начали ощущаться".
https://1prime.ru/20240222/843149049.html
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протесты, фермеры, украина, сельхозпродукция, поставки
протесты, фермеры, УКРАИНА, сельхозпродукция, поставки
10:35 28.02.2024 (обновлено: 10:36 28.02.2024)
 
На Западе объяснили, почему французы против импорта украинской курятины

Bloomberg: протесты фермеров свидетельствуют об усталости Европы от Украины

© AFP / Fred DufourВид на Эйфелеву башню
Вид на Эйфелеву башню - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© AFP / Fred Dufour
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Разразившиеся во Франции протесты против поставок курятины с Украины свидетельствуют, что Европа устала от поддержки Киева. Настал момент, когда политикам нужно рассказать жителям Евросоюза, во сколько им реально обходится поддержка Украины, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Лионель Лоран.
В материале отмечается, что польские фермеры в знак протеста против поставок зерна с Украины заблокировали на границе около 2500 фур. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск обратился за помощью к Еврокомиссии.
"Получается, что в этой борьбе политически влиятельные фермеры противостоят своему осажденному союзнику", - заключает автор.
А французские птицеводы, говорится в статье, бурно выступают за прекращение импорта дешевой курятины с Украины. Как утверждают птицеводы, поставки украинской курятины невозможно отследить, "а наживаются на них крупные корпорации".
Протесты в Париже - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
МВФ ожидает рост цен на продукты из-за протестов фермеров в Европе
22 февраля, 20:52
В ответ на фермерские протесты французские власти пообещали возмущенным фермерам оградить их от импорта с Украины.
Недавно президент Пятой республики Эммануэль Макрон в негативном ключе упомянул украинского куриного магната Юрия Косюка, основателя крупнейшего украинского экспортера МХП.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги этому человеку, — заявил он в этом месяце. — Такой цели у нас не стоит", - приводит автор слова президента Франции.
Из этого Лоран делает вывод: "Протесты фермеров могут показаться вопросом второстепенным, особенно в сравнении с застрявшим в Конгрессе пакетом помощи на 60 миллиардов долларов или насущной необходимостью ускорить поставки оружия. Но внутренние протесты показывают, что страх перед Россией постепенно сменяется усталостью от боевых действий, а европейцы не готовы проявлять героизм в условиях застоя экономики и пугающей перспективы возвращения Дональда Трампа".
При этом он отмечает, что "торговые разногласия говорят о том, что издержки затяжного конфликта только начали ощущаться".
 
протестыфермерыУКРАИНАсельхозпродукцияпоставки
 
 
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