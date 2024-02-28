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В ФАС зафиксировали тенденцию к снижению цен на яйца

В ФАС зафиксировали тенденцию к снижению цен на яйца - 28.02.2024, ПРАЙМ

В ФАС зафиксировали тенденцию к снижению цен на яйца

Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, в этом плане хорошо себя показала практика заключения соглашений с производителями и продавцами, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T10:37+0300

2024-02-28T10:37+0300

2024-02-28T11:00+0300

цены на яйца в россии

фас

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, в этом плане хорошо себя показала практика заключения соглашений с производителями и продавцами, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", - сообщил он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В наступившем году цены на них стали снижаться: по данным Росстата, с начала года по 5 февраля они уменьшились в среднем на 2,58%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.

https://1prime.ru/20240221/843130645.html

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цены на яйца в россии, фас