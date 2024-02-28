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В Босфорском проливе приостановили судоходство

В Босфорском проливе приостановили судоходство - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Босфорском проливе приостановили судоходство

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T10:41+0300

2024-02-28T10:41+0300

2024-02-28T11:02+0300

турция

босфорский пролив

судоходство

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СТАМБУЛ, 28 фев - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. Судоходство в проливе приостановлено с 9.30 среды по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 10.30 в очереди на проход через Босфор 197 судов, еще три уже находились в Босфоре, когда транзит через него был прекращен. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман, синоптики сообщают о повышенных показателях загрязнения воздуха.

https://1prime.ru/20240208/843012911.html

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турция, босфорский пролив, судоходство