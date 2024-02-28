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В Босфорском проливе приостановили судоходство
В Босфорском проливе приостановили судоходство - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Босфорском проливе приостановили судоходство
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:41+0300
2024-02-28T10:41+0300
2024-02-28T11:02+0300
турция
босфорский пролив
судоходство
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СТАМБУЛ, 28 фев - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. Судоходство в проливе приостановлено с 9.30 среды по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 10.30 в очереди на проход через Босфор 197 судов, еще три уже находились в Босфоре, когда транзит через него был прекращен. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман, синоптики сообщают о повышенных показателях загрязнения воздуха.
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турция, босфорский пролив, судоходство
ТУРЦИЯ, Босфорский пролив, судоходство
В Босфорском проливе приостановили судоходство
РИА Новости: судоходство в Босфоре приостановили из-за тумана, в очереди порядка 200 судов
СТАМБУЛ, 28 фев - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов.
Судоходство в проливе приостановлено с 9.30 среды по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
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По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 10.30 в очереди на проход через Босфор 197 судов, еще три уже находились в Босфоре, когда транзит через него был прекращен. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ.
В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман, синоптики сообщают о повышенных показателях загрязнения воздуха.