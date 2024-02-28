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Россиян предупредили о подорожании абхазского вина
Россиян предупредили о подорожании абхазского вина - 28.02.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании абхазского вина
Абхазское вино может подорожать для россиян из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал, сообщил РИА Новости главный винодел ООО "Вина и... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:42+0300
2024-02-28T10:42+0300
2024-02-28T10:42+0300
вино
россия
абхазия
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СУХУМ, 28 фев - ПРАЙМ. Абхазское вино может подорожать для россиян из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал, сообщил РИА Новости главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба. Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию ООО "Вина и воды Абхазии", выпускающий "Лыхны", "Псоу", "Апсны", "Чегем", остановил работу месяц назад. "Сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Но в настоящее время уже на протяжении месяца винзавод стоит. Это связано с 30-процентным увеличением акциза на ввозимый в республику виноматериал. Сейчас мы ждем решение по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше", - сказал Авидзба, не уточнив, как именно может повыситься стоимость вина для россиян. По его словам, растут цены на бутылки и пробки, которые винзавод закупает за границей. "Пробки мы закупаем в Португалии, бутылки в России. И стоимость их постоянно повышается. Поэтому и стоимость конечной продукции увеличивается", - отметил винодел. Он также сообщил, что "наши дистрибьюторы сказали, что, если мы повысим цены, то они не смогут продавать товар, в связи с этим мы приостановили свою деятельность". Авидзба отметил, что решение о приостановке производства носит временный характер. Решение по отмене акциза абхазские виноделы ожидают в течение ближайших 10 дней.
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вино, россия, абхазия
Россиян предупредили о подорожании абхазского вина
"Вина и воды Абхазии": вино может подорожать из-за роста акциза на виноматериалы
СУХУМ, 28 фев - ПРАЙМ. Абхазское вино может подорожать для россиян из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал, сообщил РИА Новости главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.
Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию ООО "Вина и воды Абхазии", выпускающий "Лыхны", "Псоу", "Апсны", "Чегем", остановил работу месяц назад.
"Сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Но в настоящее время уже на протяжении месяца винзавод стоит. Это связано с 30-процентным увеличением акциза на ввозимый в республику виноматериал. Сейчас мы ждем решение по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше", - сказал Авидзба, не уточнив, как именно может повыситься стоимость вина для россиян.
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По его словам, растут цены на бутылки и пробки, которые винзавод закупает за границей. "Пробки мы закупаем в Португалии, бутылки в России. И стоимость их постоянно повышается. Поэтому и стоимость конечной продукции увеличивается", - отметил винодел.
Он также сообщил, что "наши дистрибьюторы сказали, что, если мы повысим цены, то они не смогут продавать товар, в связи с этим мы приостановили свою деятельность".
Авидзба отметил, что решение о приостановке производства носит временный характер. Решение по отмене акциза абхазские виноделы ожидают в течение ближайших 10 дней.