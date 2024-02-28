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В Эстонии надеются, что ФРГ установит причины взрывов на "Северных потоках" - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В Эстонии надеются, что ФРГ установит причины взрывов на "Северных потоках"
В Эстонии надеются, что ФРГ установит причины взрывов на "Северных потоках" - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Эстонии надеются, что ФРГ установит причины взрывов на "Северных потоках"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил надежду, что Берлин установит причины взрывов на "Северных потоках", хотя Дания и Швеция уже прекратили... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:49+0300
2024-02-28T10:56+0300
эстония
чп на северных потоках
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил надежду, что Берлин установит причины взрывов на "Северных потоках", хотя Дания и Швеция уже прекратили расследование.Ранее пресс-секретарь генпрокуратуры Германии Инес Петерсон сообщила, что ведомство продолжает вести расследование инцидента.Цахкна считает, что рано или поздно материалы расследования будут обнародованы."Думаю, что ничто не может остаться засекреченным навсегда. Эстония не принимает непосредственного участия в этом расследовании, так как все произошло не в нашей экономической зоне. Но компетентные органы делятся информацией друг с другом", - сказал он в интервью порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.По словам Цахкны, для общественности, а также в более широком глобальном и политическом плане нужно раскрыть обстоятельства происшествия. "Кто за этим стоит, кто что сделал и кто несет ответственность", — добавил он.В понедельник датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении ведомства, не найдено достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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эстония, чп на северных потоках
ЭСТОНИЯ, ЧП на Северных потоках
10:49 28.02.2024 (обновлено: 10:56 28.02.2024)
 
В Эстонии надеются, что ФРГ установит причины взрывов на "Северных потоках"

Глава МИД Эстонии надеется, что Берлин установит обстоятельства ЧП на "Северных потоках"

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил надежду, что Берлин установит причины взрывов на "Северных потоках", хотя Дания и Швеция уже прекратили расследование.
Ранее пресс-секретарь генпрокуратуры Германии Инес Петерсон сообщила, что ведомство продолжает вести расследование инцидента.
Цахкна считает, что рано или поздно материалы расследования будут обнародованы.
"Думаю, что ничто не может остаться засекреченным навсегда. Эстония не принимает непосредственного участия в этом расследовании, так как все произошло не в нашей экономической зоне. Но компетентные органы делятся информацией друг с другом", - сказал он в интервью порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
ЧП на Северных потоках
В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 13:03
По словам Цахкны, для общественности, а также в более широком глобальном и политическом плане нужно раскрыть обстоятельства происшествия. "Кто за этим стоит, кто что сделал и кто несет ответственность", — добавил он.
В понедельник датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении ведомства, не найдено достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
 
ЭСТОНИЯЧП на Северных потоках
 
 
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