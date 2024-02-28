https://1prime.ru/20240228/844628195.html
"АвтоВАЗ" запатентовал облик новой Lada
"АвтоВАЗ" запатентовал облик новой Lada - 28.02.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" запатентовал облик новой Lada
"АвтоВАЗ" запатентовал внешний облик новой модели Lada в кузове универсал, следует из материалов на сайте Роспатента. Скорее всего, эта новинка - Lada Iskra,... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T11:05+0300
2024-02-28T11:05+0300
2024-02-28T11:07+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запатентовал внешний облик новой модели Lada в кузове универсал, следует из материалов на сайте Роспатента. Скорее всего, эта новинка - Lada Iskra, прокомментировал РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. Согласно материалам ведомства, "АвтоВАЗ" оформил патент на внешний облик новой модели Lada в кузове универсал. "Вероятнее всего, это именно Lada Iskra", - отметил Моржаретто. Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что на заводе в Тольятти собрана первая опытная партия Lada Iskra для тестовых испытаний. Серийное производство новинки намечено на начало 2025 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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автоваз, lada
"АвтоВАЗ" запатентовал облик новой Lada
"АвтоВАЗ" запатентовал облик новой Lada в кузове универсал
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запатентовал внешний облик новой модели Lada в кузове универсал, следует из материалов на сайте Роспатента. Скорее всего, эта новинка - Lada Iskra, прокомментировал РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.
Согласно материалам ведомства, "АвтоВАЗ" оформил патент на внешний облик новой модели Lada в кузове универсал.
"Вероятнее всего, это именно Lada Iskra", - отметил Моржаретто.
Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что на заводе в Тольятти собрана первая опытная партия Lada Iskra для тестовых испытаний. Серийное производство новинки намечено на начало 2025 года.
"АвтоВАЗ" начал выпускать Lada Vesta с новыми опциями
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).