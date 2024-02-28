https://1prime.ru/20240228/844630332.html

Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции

Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции - 28.02.2024, ПРАЙМ

Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции

Россияне вместо подорожавшего отдыха в Турции стали отдавать предпочтение отечественным курортам, рассказал телеканалу "360" эксперт в сфере развития туризма в... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:23+0300

2024-02-28T11:23+0300

2024-02-28T11:37+0300

турция

российские туристы

российские курорты

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Россияне вместо подорожавшего отдыха в Турции стали отдавать предпочтение отечественным курортам, рассказал телеканалу "360" эксперт в сфере развития туризма в РФ Арсений Аредов.Он пояснил, что сложившаяся в Турции экономическая ситуация привела к тому, что россияне предпочитают отечественный all Inclusive. При этом российские отели вводят все больше опций по системе "все включено", в том числе трехразовое питание и дополнительные услуги."Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно", — сказал Аредов.По его мнению, данная тенденция наметилась еще в начале 2020 года из-за ограничений на выезд, связанных с пандемией коронавируса, и продолжилась на фоне геополитических событий. Аредов добавил, что туризм в России сейчас на коне, в том числе и в части пакетных предложений.

https://1prime.ru/20240219/843113038.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, российские туристы, российские курорты