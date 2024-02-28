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Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции
Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции - 28.02.2024, ПРАЙМ
Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции
Россияне вместо подорожавшего отдыха в Турции стали отдавать предпочтение отечественным курортам, рассказал телеканалу "360" эксперт в сфере развития туризма в... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T11:23+0300
2024-02-28T11:37+0300
турция
российские туристы
российские курорты
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Россияне вместо подорожавшего отдыха в Турции стали отдавать предпочтение отечественным курортам, рассказал телеканалу "360" эксперт в сфере развития туризма в РФ Арсений Аредов.Он пояснил, что сложившаяся в Турции экономическая ситуация привела к тому, что россияне предпочитают отечественный all Inclusive. При этом российские отели вводят все больше опций по системе "все включено", в том числе трехразовое питание и дополнительные услуги."Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно", — сказал Аредов.По его мнению, данная тенденция наметилась еще в начале 2020 года из-за ограничений на выезд, связанных с пандемией коронавируса, и продолжилась на фоне геополитических событий. Аредов добавил, что туризм в России сейчас на коне, в том числе и в части пакетных предложений.
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турция, российские туристы, российские курорты
ТУРЦИЯ, российские туристы, российские курорты
11:23 28.02.2024 (обновлено: 11:37 28.02.2024)
 
Россияне нашли альтернативу отдыху в подорожавшей Турции

Аредов: российские туристы предпочли подорожавшей Турции отечественные курорты

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Россияне вместо подорожавшего отдыха в Турции стали отдавать предпочтение отечественным курортам, рассказал телеканалу "360" эксперт в сфере развития туризма в РФ Арсений Аредов.
Он пояснил, что сложившаяся в Турции экономическая ситуация привела к тому, что россияне предпочитают отечественный all Inclusive. При этом российские отели вводят все больше опций по системе "все включено", в том числе трехразовое питание и дополнительные услуги.
"Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно", — сказал Аредов.
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По его мнению, данная тенденция наметилась еще в начале 2020 года из-за ограничений на выезд, связанных с пандемией коронавируса, и продолжилась на фоне геополитических событий.
Аредов добавил, что туризм в России сейчас на коне, в том числе и в части пакетных предложений.
 
ТУРЦИЯроссийские туристыроссийские курорты
 
 
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