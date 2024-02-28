https://1prime.ru/20240228/844636745.html

В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

В Киеве ждут компенсации от польских фермеров, рассыпавших до 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады, заявил первый... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:36+0300

2024-02-28T11:36+0300

2024-02-28T11:55+0300

украина

польша

протесты фермеров

https://1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Киеве ждут компенсации от польских фермеров, рассыпавших до 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.Протест фермеров начался по всей Польше 9 февраля. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одно из их главных требований — прекращение импорта сельхозпродукции с Украины. "В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", — привело слова Высоцкого агентство РБК-Украина. Отношения Между Киевом и Варшавой серьезно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://1prime.ru/20240227/844594850.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, протесты фермеров