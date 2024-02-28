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В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно
В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно
В Киеве ждут компенсации от польских фермеров, рассыпавших до 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады, заявил первый... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T11:36+0300
2024-02-28T11:55+0300
украина
польша
протесты фермеров
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Киеве ждут компенсации от польских фермеров, рассыпавших до 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.Протест фермеров начался по всей Польше 9 февраля. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одно из их главных требований — прекращение импорта сельхозпродукции с Украины. "В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", — привело слова Высоцкого агентство РБК-Украина. Отношения Между Киевом и Варшавой серьезно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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украина, польша, протесты фермеров
УКРАИНА, ПОЛЬША, протесты фермеров
11:36 28.02.2024 (обновлено: 11:55 28.02.2024)
 
В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

Высоцкий: Киев ждет от польских фермеров компенсацию за рассыпанные 180 тонн зерна

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Киеве ждут компенсации от польских фермеров, рассыпавших до 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Протест фермеров начался по всей Польше 9 февраля. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одно из их главных требований — прекращение импорта сельхозпродукции с Украины.
"В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", — привело слова Высоцкого агентство РБК-Украина.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС
Вчера, 17:03
Отношения Между Киевом и Варшавой серьезно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
УКРАИНАПОЛЬШАпротесты фермеров
 
 
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