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Россию они не победят. На Украине намечаются проблемы с использованием F-16

Россию они не победят. На Украине намечаются проблемы с использованием F-16 - 28.02.2024, ПРАЙМ

Россию они не победят. На Украине намечаются проблемы с использованием F-16

Вооруженные силы Украины возлагают большие надежды на истребители F-16, однако в Киеве по-прежнему не имеют понятия, сколько будет обученных пилотов и откуда... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:37+0300

2024-02-28T11:37+0300

2024-02-28T11:52+0300

украина

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вооружения

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины возлагают большие надежды на истребители F-16, однако в Киеве по-прежнему не имеют понятия, сколько будет обученных пилотов и откуда будут летать истребители. А с этим большие проблемы, пишет словацкое издание Pravda."Самолеты F-16 уже в каком-то смысле превратились в символ того, что Запад мог бы действовать куда быстрее в том, что касается военной поддержки Украины. Ведь российская спецоперация началась ровно два года назад", - говорится в статье.При этом авторы статьи напоминают, что коалиция стран, решивших помочь Украине обучить летчиков пилотированию F-16, сформировалась на саммите НАТО в 2023 году, и постепенно к этой коалиции примкнули 13 государств блока. Согласно планам, первые F-16 Киев должен получить к будущему лету, что недавно подтвердил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.Многие страны, как сообщается в материале, обучают у себя летчиков. В этой связи издание цитирует командующего ВВС Национальной гвардии США генерала-лейтенанта Майкла Ло, который недавно рапортовал, что обучающиеся украинцы "самостоятельно летают каждый день".При этом в статье утверждается, что к сегодняшнему дню с обучением летчиков возникли существенные проблемы. С одной стороны, упомянутый генерал-лейтенант сообщил, что требования к подготовке постепенно менялись, поэтому процесс немного затянулся. С другой стороны, со ссылкой на "Дефенс ньюс" сообщается, что "США не смогут его (обучение летчиков – прим. ред.) продолжать, если конгресс не утвердит дальнейшее финансирование"."Хотя украинцы с нетерпением ждут F-16, они по-прежнему, судя по всему, не знают, сколько у них будет летчиков. Вопрос и в том, откуда будут летать истребители. До сих пор у Украины не было подобающей инфраструктуры для таких самолетов. Кроме того, широкой общественности до сих пор неизвестно, какие типы самолетов F-16 получит Киев, но точно они не будут самыми современными", - говорится в статье.Другой вопрос, который ставит перед читателями издание, заключается в том, насколько могут быть полезны F-16 для ВСУ в сложившихся условиях. При этом приводится мнение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по данным издания, еще прошлым летом заявлял, что год назад F-16 могли быть более эффективными, поскольку "Россия за прошедшее время усовершенствовала свою противовоздушную оборону".Но вместе с тем авторы приводят целую серию экспертных мнений, опубликованных в различных изданиях, которые в целом сводятся к тому, что истребители F-16 могут существенно помочь Украине в противостоянии с Россией.В частности, приводятся слова американского эксперта по военной авиации Майкл Бонерт из исследовательской организации "Ранд корпорейшн": "Отвоюют ли F-16 победу на Украине? Только победы на земле и неприемлемые российские потери заставят российского президента Владимира Путина пойти на переговоры. Главную роль для Украины по-прежнему играет артиллерия, медикаменты, оружие пехоты, наземная техника, а также дроны. Но если Запад обязуется поддерживать украинскую авиацию на должном уровне, предоставляя F-16, это, несомненно, повысит шансы на украинскую победу, даже если F-16 никогда не собьют ни одного российского самолета".

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украина, европа, сша, f-16, поставки, проблемы