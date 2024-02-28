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Болгарские власти намерены подать в суд на "Газпром", пишут СМИ

Болгарские власти намерены подать в суд на "Газпром", пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Болгарские власти намерены подать в суд на "Газпром", пишут СМИ

Правительство Болгарии изучает возможности подачи арбитражного иска против "Газпрома" в связи с приостановкой поставок газа местной компании "Булгаргаз",... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:49+0300

2024-02-28T11:49+0300

2024-02-28T11:49+0300

болгария

газпром

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство Болгарии изучает возможности подачи арбитражного иска против "Газпрома" в связи с приостановкой поставок газа местной компании "Булгаргаз", сообщило изданию Euractiv болгарское министерство энергетики. "Правительство Болгарии не отказалось от возможности подать в суд на российскую компанию "Газпром" за прекращение поставок газа", - пишет издание. "В настоящее время правительство Болгарии готовит юридический анализ, чтобы решить, следует ли подавать арбитражный иск (в отношении "Газпрома" - ред.) о возмещении понесенного ущерба", - приводит издание заявление минэнерго Болгарии. Министерство сообщило Euractiv, что "Булгаргаз" считает этот спор главным приоритетом для компании. Как сообщается, компания "Булгаргаз" уже выбрала международную юридическую фирму для представления страны в коммерческом арбитраже по вопросам поставок нефти, газа и СПГ. Также отмечается, что подготовка предварительной оценки ущерба, якобы причиненного действиями "Газпрома" против Болгарии, находится на завершающей стадии. Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского трубопроводного газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.

https://1prime.ru/20240227/844604805.html

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болгария, газпром