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В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми
В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми
Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T11:57+0300
2024-02-28T11:57+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется работа по исправлению проблем и усовершенствованию нейросети, сообщает портал Semafor.Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны."Я бы хотел обратить внимание на недавние проблемы с некорректными текстовыми и графическими ответами приложения Gemini (ранее Bard). Я знаю, что некоторые его ответы оскорбили наших пользователей и отобразили предвзятость, честно говоря, это совершенно неприемлемо", - приводит издание письмо гендиректора сотрудникам компании.По его словам, будет разработан набор действий по решению проблемы, включающий структурные изменения, обновление руководств по продукту, а также ряд технических усовершенствований. При этом гендиректор отметил, что текущая работа по исправлению проблем уже продемонстрировала некоторые успехи.Пичаи также заявил, что команды сотрудников Google круглосуточно работают над решением проблем, связанных с работой нейросети. При этом он отметил, что ни одна модель искусственного интеллекта не может быть совершенной, особенно на нынешнем этапе развития отрасли.
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11:57 28.02.2024
 
В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми

Гендиректор Google Пичаи заявил, что ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемы

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется работа по исправлению проблем и усовершенствованию нейросети, сообщает портал Semafor.
Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.
"Я бы хотел обратить внимание на недавние проблемы с некорректными текстовыми и графическими ответами приложения Gemini (ранее Bard). Я знаю, что некоторые его ответы оскорбили наших пользователей и отобразили предвзятость, честно говоря, это совершенно неприемлемо", - приводит издание письмо гендиректора сотрудникам компании.
По его словам, будет разработан набор действий по решению проблемы, включающий структурные изменения, обновление руководств по продукту, а также ряд технических усовершенствований. При этом гендиректор отметил, что текущая работа по исправлению проблем уже продемонстрировала некоторые успехи.
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Пичаи также заявил, что команды сотрудников Google круглосуточно работают над решением проблем, связанных с работой нейросети. При этом он отметил, что ни одна модель искусственного интеллекта не может быть совершенной, особенно на нынешнем этапе развития отрасли.
 
Google
 
 
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