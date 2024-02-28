https://1prime.ru/20240228/844637731.html

В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми

В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Google назвали ошибки нейросети Gemini совершенно неприемлемыми

Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:57+0300

2024-02-28T11:57+0300

2024-02-28T11:57+0300

google

https://1prime.ru/img/82561/97/825619798_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_3328e80a77a12543f4311ececf3c03dc.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется работа по исправлению проблем и усовершенствованию нейросети, сообщает портал Semafor.Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны."Я бы хотел обратить внимание на недавние проблемы с некорректными текстовыми и графическими ответами приложения Gemini (ранее Bard). Я знаю, что некоторые его ответы оскорбили наших пользователей и отобразили предвзятость, честно говоря, это совершенно неприемлемо", - приводит издание письмо гендиректора сотрудникам компании.По его словам, будет разработан набор действий по решению проблемы, включающий структурные изменения, обновление руководств по продукту, а также ряд технических усовершенствований. При этом гендиректор отметил, что текущая работа по исправлению проблем уже продемонстрировала некоторые успехи.Пичаи также заявил, что команды сотрудников Google круглосуточно работают над решением проблем, связанных с работой нейросети. При этом он отметил, что ни одна модель искусственного интеллекта не может быть совершенной, особенно на нынешнем этапе развития отрасли.

https://1prime.ru/20240120/842842535.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google