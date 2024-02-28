https://1prime.ru/20240228/844638111.html

"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год

"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год - 28.02.2024, ПРАЙМ

"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год

Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО за прошлый год сократилась примерно на 15,2% по сравнению с годом ранее - до 85,182 миллиарда рублей, следует из материалов... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:05+0300

2024-02-28T12:05+0300

2024-02-28T12:33+0300

алроса

алмазы

чистая прибыль

https://1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО за прошлый год сократилась примерно на 15,2% по сравнению с годом ранее - до 85,182 миллиарда рублей, следует из материалов компании.При этом выручка от продаж за год выросла на 9,2%, до 322,567 миллиарда рублей.Оценка запасов АК "Алроса" на конец 2023 года составил 181,804 миллиарда рублей, добавили в компании.По сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года – 133,412 миллиарда рублей, текущий уровень вырос примерно на 36%. По итогам июня прошлого года общие запасы оценивались компанией в 149,193 миллиарда рублей.В том числе запасы непосредственно алмазов "Алросы" по итогам 2023 года составили 84,268 миллиарда рублей против 52,459 миллиарда годом ранее."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.

https://1prime.ru/20240212/843046284.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алроса, алмазы, чистая прибыль