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"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год - 28.02.2024, ПРАЙМ
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"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год
"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год
Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО за прошлый год сократилась примерно на 15,2% по сравнению с годом ранее - до 85,182 миллиарда рублей, следует из материалов... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:05+0300
2024-02-28T12:33+0300
алроса
алмазы
чистая прибыль
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО за прошлый год сократилась примерно на 15,2% по сравнению с годом ранее - до 85,182 миллиарда рублей, следует из материалов компании.При этом выручка от продаж за год выросла на 9,2%, до 322,567 миллиарда рублей.Оценка запасов АК "Алроса" на конец 2023 года составил 181,804 миллиарда рублей, добавили в компании.По сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года – 133,412 миллиарда рублей, текущий уровень вырос примерно на 36%. По итогам июня прошлого года общие запасы оценивались компанией в 149,193 миллиарда рублей.В том числе запасы непосредственно алмазов "Алросы" по итогам 2023 года составили 84,268 миллиарда рублей против 52,459 миллиарда годом ранее."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.
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алроса, алмазы, чистая прибыль
Алроса, алмазы, чистая прибыль
12:05 28.02.2024 (обновлено: 12:33 28.02.2024)
 
"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год

Чистая прибыль "Алросы" по МСФО за 2023 год упала до 85,182 миллиарда рублей

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО за прошлый год сократилась примерно на 15,2% по сравнению с годом ранее - до 85,182 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
При этом выручка от продаж за год выросла на 9,2%, до 322,567 миллиарда рублей.
Оценка запасов АК "Алроса" на конец 2023 года составил 181,804 миллиарда рублей, добавили в компании.
По сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года – 133,412 миллиарда рублей, текущий уровень вырос примерно на 36%. По итогам июня прошлого года общие запасы оценивались компанией в 149,193 миллиарда рублей.
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В том числе запасы непосредственно алмазов "Алросы" по итогам 2023 года составили 84,268 миллиарда рублей против 52,459 миллиарда годом ранее.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.
 
Алросаалмазычистая прибыль
 
 
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