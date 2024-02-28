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"Яндекс Путешествия" запустил аналог Booking.com для отельеров - 28.02.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Путешествия" запустил аналог Booking.com для отельеров
"Яндекс Путешествия" запустил аналог Booking.com для отельеров - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Путешествия" запустил аналог Booking.com для отельеров
Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил аналог платформы Booking.com для отельеров, который упростит в первую очередь мини-отелям и... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:06+0300
2024-02-28T12:10+0300
отели
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил аналог платформы Booking.com для отельеров, который упростит в первую очередь мини-отелям и глэмпингам процедуру получения доступа к возможностям сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Яндекс Путешествия" открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе - "Экстранету". Теперь любой отель, база отдыха или глэмпинг могут получить доступ ко всем возможностям "Яндекс Путешествий". Решение упростит доступ к многомиллионной аудитории сервиса для гостиниц, особенно региональных мини-отелей и глэмпингов. Пользователи же получат более широкий выбор и более точную информацию о номерах и услугах", - сообщили в сервисе, пояснив, что это "аналог платформы Booking для отельеров". "Десятки тысяч гостевых домов, баз отдыха, глэмпингов и мини-отелей практически не автоматизируют продажи, но хотели бы размещать предложения для аудитории "Яндекс Путешествий"... Тренд на внутренний туризм увеличивает спрос на новые гостиницы - как в популярных регионах, так и в направлениях, которые пользователи только осваивают. Наша платформа для отелей значительно упрощает малому и среднему бизнесу выход на этот рынок", - процитировали в сообщении главу сервиса Павла Алёшина. Уточняется, что ранее отели могли подключиться к "Яндекс Путешествиям" только через технических партнёров - менеджеров каналов. "Яндекс Путешествия" - один из лидеров среди сервисов онлайн-бронирования отелей в России. На сегодняшний день к сервису подключены десятки тысяч отелей.
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отели
отели
12:06 28.02.2024 (обновлено: 12:10 28.02.2024)
 
"Яндекс Путешествия" запустил аналог Booking.com для отельеров

"Яндекс Путешествия" упростил выход на сервис для отелей, открыв аналог Booking.com

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
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© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей "Яндекс Путешествия" запустил аналог платформы Booking.com для отельеров, который упростит в первую очередь мини-отелям и глэмпингам процедуру получения доступа к возможностям сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Яндекс Путешествия" открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе - "Экстранету". Теперь любой отель, база отдыха или глэмпинг могут получить доступ ко всем возможностям "Яндекс Путешествий". Решение упростит доступ к многомиллионной аудитории сервиса для гостиниц, особенно региональных мини-отелей и глэмпингов. Пользователи же получат более широкий выбор и более точную информацию о номерах и услугах", - сообщили в сервисе, пояснив, что это "аналог платформы Booking для отельеров".
"Десятки тысяч гостевых домов, баз отдыха, глэмпингов и мини-отелей практически не автоматизируют продажи, но хотели бы размещать предложения для аудитории "Яндекс Путешествий"... Тренд на внутренний туризм увеличивает спрос на новые гостиницы - как в популярных регионах, так и в направлениях, которые пользователи только осваивают. Наша платформа для отелей значительно упрощает малому и среднему бизнесу выход на этот рынок", - процитировали в сообщении главу сервиса Павла Алёшина.
Уточняется, что ранее отели могли подключиться к "Яндекс Путешествиям" только через технических партнёров - менеджеров каналов.
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11:23
"Яндекс Путешествия" - один из лидеров среди сервисов онлайн-бронирования отелей в России. На сегодняшний день к сервису подключены десятки тысяч отелей.
 
отели
 
 
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