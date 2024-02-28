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Стоимость биткоина поднялась выше 59 тысяч долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 59 тысяч долларов - 28.02.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина поднялась выше 59 тысяч долларов

Стоимость биткоина в среду растет на 5%, впервые с начала декабря 2021 года превысив 59 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:07+0300

2024-02-28T12:07+0300

2024-02-28T12:07+0300

криптовалюты

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду растет на 5%, впервые с начала декабря 2021 года превысив 59 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.02 мск дорожал на 5,34% за сутки - до 59 254 долларов. Показатель превысил отметку в 59 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Причем уровень в 58 тысяч долларов был преодолен также ранее в среду. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,3% - в среднем до 59 303 доллара. Динамика также приводится за сутки. Биткоин дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 17%. С начала года криптовалюта прибавила в стоимости 40%. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.

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