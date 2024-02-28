https://1prime.ru/20240228/844640154.html
Хинштейн предупредил о действующих от его имени мошенниках-шантажистах
Хинштейн предупредил о действующих от его имени мошенниках-шантажистах - 28.02.2024, ПРАЙМ
Хинштейн предупредил о действующих от его имени мошенниках-шантажистах
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что мошенники-шантажисты, прикрываясь его именем, рассылают обращения к крупным российским... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:15+0300
2024-02-28T12:15+0300
2024-02-28T12:15+0300
александр хинштейн
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мошенники
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что мошенники-шантажисты, прикрываясь его именем, рассылают обращения к крупным российским блогерам."От моего имени и от имени некоей фантомной комиссии Госдумы мошенники-шантажисты рассылают обращения крупным российским блогерам. В наглой форме жулики угрожают судьбой Елены Блиновской тем, кто не разместит некие материалы (от лица несуществующей комиссии ГД по правовому регулированию блогосферы) в своих соцсетях. Запугивают какими-то "инструментами, позволяющими инициировать желание к более конструктивному диалогу", — льметил он в своем Telegram-канале.Хинштейн подчеркнул, что ни он, ни Госдума к данному шантажу отношения не имеют."Но обязательно выясним, чьих грязных рук это дело. Посмотрим на их "инструменты", а потом продемонстрируем свои", — добавил он.Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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александр хинштейн, блогеры, мошенники
Александр Хинштейн, блогеры, мошенники
Хинштейн предупредил о действующих от его имени мошенниках-шантажистах
Хинштейн предупредил, что мошенники-шантажисты рассылают от его имени обращения к блогерам
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что мошенники-шантажисты, прикрываясь его именем, рассылают обращения к крупным российским блогерам.
"От моего имени и от имени некоей фантомной комиссии Госдумы мошенники-шантажисты рассылают обращения крупным российским блогерам. В наглой форме жулики угрожают судьбой Елены Блиновской тем, кто не разместит некие материалы (от лица несуществующей комиссии ГД по правовому регулированию блогосферы) в своих соцсетях. Запугивают какими-то "инструментами, позволяющими инициировать желание к более конструктивному диалогу", — льметил он в своем Telegram-канале.
Хинштейн подчеркнул, что ни он, ни Госдума к данному шантажу отношения не имеют.
"Но обязательно выясним, чьих грязных рук это дело. Посмотрим на их "инструменты", а потом продемонстрируем свои", — добавил он.
"Сбер" раскрыл, как телефонные мошенники вербуют граждан в преступные схемы
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.