Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240228/844640728.html
Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград
Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград - 28.02.2024, ПРАЙМ
Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград
Калининградская область и ее столица — это российский регион и так будет всегда. Так на угрозы нейтрализовать субъект России ответил официальный представитель... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:19+0300
2024-02-28T12:34+0300
политика
кремль
дмитрий песков
мария захарова
нато
вступление в нато
https://1prime.ru/img/83269/81/832698197_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_29b2147c9862c01985b52a2d56a15e6f.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Калининградская область и ее столица — это российский регион и так будет всегда. Так на угрозы нейтрализовать субъект России ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента также отметил, что продвижение НАТО к российским границам и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности."Это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности", - добавил Песков.В то же время Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заверил представитель Кремля. "Но мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - отметил он. Ранее в СМИ прозвучала угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это элементом информационной войны. Она также напомнила, что у дипломата нет полномочий для таких заявлений.Линкявичюс также заявил, что Балтийское море станет "внутренним морем НАТО" со вступлением Швеции в альянс. И добавил, что прошлые "ложные" заявления России о том, что она окружена НАТО, "теперь становятся реальностью".Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. В январе и феврале ее присоединение к альянсу одобрили последние две страны блока — Турция и Венгрия.В Кремле отмечали, что это решение Стокгольма повлечёт за собой негативные последствия для безопасности России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83269/81/832698197_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_f455891eb6c46528ccc3f1e77e15dd5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, мария захарова, нато, вступление в нато
Политика, Кремль, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО, вступление в НАТО
12:19 28.02.2024 (обновлено: 12:34 28.02.2024)
 
Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград

Песков об угрозах нейтрализовать Калининград: это регион РФ, и так будет всегда

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Калининградская область и ее столица — это российский регион и так будет всегда. Так на угрозы нейтрализовать субъект России ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что продвижение НАТО к российским границам и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности.
"Это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности", - добавил Песков.
В то же время Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заверил представитель Кремля. "Но мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - отметил он.
Ранее в СМИ прозвучала угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это элементом информационной войны. Она также напомнила, что у дипломата нет полномочий для таких заявлений.
Линкявичюс также заявил, что Балтийское море станет "внутренним морем НАТО" со вступлением Швеции в альянс. И добавил, что прошлые "ложные" заявления России о том, что она окружена НАТО, "теперь становятся реальностью".
Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. В январе и феврале ее присоединение к альянсу одобрили последние две страны блока — Турция и Венгрия.
В Кремле отмечали, что это решение Стокгольма повлечёт за собой негативные последствия для безопасности России.
 
ПолитикаКремльДмитрий ПесковМария ЗахароваНАТОвступление в НАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала