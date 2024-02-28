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Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград

Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград - 28.02.2024, ПРАЙМ

Кремль отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград

Калининградская область и ее столица — это российский регион и так будет всегда. Так на угрозы нейтрализовать субъект России ответил официальный представитель... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:19+0300

2024-02-28T12:19+0300

2024-02-28T12:34+0300

политика

кремль

дмитрий песков

мария захарова

нато

вступление в нато

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Калининградская область и ее столица — это российский регион и так будет всегда. Так на угрозы нейтрализовать субъект России ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента также отметил, что продвижение НАТО к российским границам и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности."Это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности", - добавил Песков.В то же время Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заверил представитель Кремля. "Но мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - отметил он. Ранее в СМИ прозвучала угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это элементом информационной войны. Она также напомнила, что у дипломата нет полномочий для таких заявлений.Линкявичюс также заявил, что Балтийское море станет "внутренним морем НАТО" со вступлением Швеции в альянс. И добавил, что прошлые "ложные" заявления России о том, что она окружена НАТО, "теперь становятся реальностью".Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. В январе и феврале ее присоединение к альянсу одобрили последние две страны блока — Турция и Венгрия.В Кремле отмечали, что это решение Стокгольма повлечёт за собой негативные последствия для безопасности России.

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кремль, дмитрий песков, мария захарова, нато, вступление в нато