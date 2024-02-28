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ГД приняла закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов

ГД приняла закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов - 28.02.2024, ПРАЙМ

ГД приняла закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов

Госдума в среду приняла закон, который вводит запрет на размещение рекламу на информационных ресурсах иноагентов. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:24+0300

2024-02-28T12:24+0300

2024-02-28T12:36+0300

госдума

иноагенты

закон

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Госдума в среду приняла закон, который вводит запрет на размещение рекламу на информационных ресурсах иноагентов. Данную инициативу внесли в Госдуму в феврале. Ее авторами являются 395 депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением "Новых людей". Документ предполагает поправки в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации". "Внести в федеральный закон... "О рекламе" ...следующие изменения: ...не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", — говорится в тексте закона. Кроме того, вводится запрет на рекламу информресурсов иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что данная инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела страны. Володин ранее заявлял, что только в 2023 году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информресурсах иноагентов. "Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", — пояснил Володин. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев пояснил, что за нарушение запрета размещать рекламу на информресурсах иноагентов предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей — для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.

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госдума, иноагенты, закон