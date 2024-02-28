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Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО
Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО - 28.02.2024, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО
Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:24+0300
2024-02-28T12:32+0300
вооружения
сво
росатом
алексей лихачев
военная техника
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."В инициативном порядке разрабатываем образцы неядерных вооружений и военной техники. Часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."РОСАТОМ" НАМЕРЕН ДО 2030 Г РАЗМЕСТИТЬ В РФ ЗАКАЗОВ ПО НЕЯДЕРНЫМ БИЗНЕСАМ НА 13 ТРЛН РУБ - ЛИХАЧЕВНовость дополняется
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сво, росатом, алексей лихачев, военная техника
Вооружения, СВО, Росатом, Алексей Лихачев, военная техника
12:24 28.02.2024 (обновлено: 12:32 28.02.2024)
 
Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО

Лихачев: инициативные образцы неядерных вооружений "Росатома" используют в СВО

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"В инициативном порядке разрабатываем образцы неядерных вооружений и военной техники. Часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
"РОСАТОМ" НАМЕРЕН ДО 2030 Г РАЗМЕСТИТЬ В РФ ЗАКАЗОВ ПО НЕЯДЕРНЫМ БИЗНЕСАМ НА 13 ТРЛН РУБ - ЛИХАЧЕВ
Новость дополняется
 
ВооруженияСВОРосатомАлексей Лихачеввоенная техника
 
 
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