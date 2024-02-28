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Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО

Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО - 28.02.2024, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о применении техники "Росатома" в зоне СВО

Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:24+0300

2024-02-28T12:24+0300

2024-02-28T12:32+0300

вооружения

сво

росатом

алексей лихачев

военная техника

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Некоторые образцы неядерных вооружений и военной техники, инициативно разработанные "Росатомом", уже применяются в зоне специальной военной операции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."В инициативном порядке разрабатываем образцы неядерных вооружений и военной техники. Часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."РОСАТОМ" НАМЕРЕН ДО 2030 Г РАЗМЕСТИТЬ В РФ ЗАКАЗОВ ПО НЕЯДЕРНЫМ БИЗНЕСАМ НА 13 ТРЛН РУБ - ЛИХАЧЕВНовость дополняется

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сво, росатом, алексей лихачев, военная техника