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Сбербанк назвал ожидаемый объем средств физлиц в 2024 году
Сбербанк назвал ожидаемый объем средств физлиц в 2024 году - 28.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк назвал ожидаемый объем средств физлиц в 2024 году
СБЕРБАНК ЖДЕТ, ЧТО В 2024 ГОДУ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ В РФ ВЫРАСТЕТ НА 17-19%, А У ЮРЛИЦ - НА 5-7% - ПРЕЗЕНТАЦИЯ | 28.02.2024, ПРАЙМ
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СБЕРБАНК ЖДЕТ, ЧТО В 2024 ГОДУ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ В РФ ВЫРАСТЕТ НА 17-19%, А У ЮРЛИЦ - НА 5-7% - ПРЕЗЕНТАЦИЯСБЕРБАНК ОЖИДАЕТ, ЧТО В 2024 ГОДУ КРЕДИТЫ ФИЗЛИЦАМ В РФ ВЫРАСТУТ НА 4-6%, А ЮРЛИЦАМ - НА 12-14% - ПРЕЗЕНТАЦИЯСБЕРБАНК ОЖИДАЕТ, ЧТО ДОСТАТОЧНОСТЬ ЕГО ОБЩЕГО КАПИТАЛА В 2024 ГОДУ БУДЕТ ПОЗВОЛЯТЬ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ В 50% ОТ ПРИБЫЛИ МСФО - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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СБЕРБАНК ЖДЕТ, ЧТО В 2024 ГОДУ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ В РФ ВЫРАСТЕТ НА 17-19%, А У ЮРЛИЦ - НА 5-7% - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СБЕРБАНК ОЖИДАЕТ, ЧТО В 2024 ГОДУ КРЕДИТЫ ФИЗЛИЦАМ В РФ ВЫРАСТУТ НА 4-6%, А ЮРЛИЦАМ - НА 12-14% - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СБЕРБАНК ОЖИДАЕТ, ЧТО ДОСТАТОЧНОСТЬ ЕГО ОБЩЕГО КАПИТАЛА В 2024 ГОДУ БУДЕТ ПОЗВОЛЯТЬ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ В 50% ОТ ПРИБЫЛИ МСФО - ПРЕЗЕНТАЦИЯ