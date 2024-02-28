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"Алроса" заплатила почти 1,5 миллиарда рублей налога на сверхприбыль
"Алроса" заплатила почти 1,5 миллиарда рублей налога на сверхприбыль - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Алроса" заплатила почти 1,5 миллиарда рублей налога на сверхприбыль
АК "Алроса" в прошлом году перечислила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере почти 1,5 миллиардов рублей, следует из отчета компании по МСФО. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:54+0300
2024-02-28T12:54+0300
2024-02-28T12:57+0300
алроса
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. АК "Алроса" в прошлом году перечислила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере почти 1,5 миллиардов рублей, следует из отчета компании по МСФО. "Группа воспользовалась возможностью снижения суммы налога за счет внесения обеспечительного платежа. В связи с этим в настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности в составе расходов по налогу на прибыль отражена сумма такого налога в размере 1 487 миллиона рублей", - говорится в документе. Единовременный налог подлежал уплате крупными компаниями РФ, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала 1 миллиард рублей. Крайний срок уплаты налога был установлен 28 января текущего года, ставка по нему равна 10% от суммы указанного превышения. При этом размер выплаты можно было снизить вдвое, перечислив в период с 1 октября по 30 ноября прошлого года обеспечительный платеж. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов.
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алроса
"Алроса" заплатила почти 1,5 миллиарда рублей налога на сверхприбыль
"Алроса" заплатила налог на сверхприбыль в размере 1,49 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. АК "Алроса" в прошлом году перечислила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере почти 1,5 миллиардов рублей, следует из отчета компании по МСФО.
"Группа воспользовалась возможностью снижения суммы налога за счет внесения обеспечительного платежа. В связи с этим в настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности в составе расходов по налогу на прибыль отражена сумма такого налога в размере 1 487 миллиона рублей", - говорится в документе.
Единовременный налог подлежал уплате крупными компаниями РФ, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала 1 миллиард рублей. Крайний срок уплаты налога был установлен 28 января текущего года, ставка по нему равна 10% от суммы указанного превышения. При этом размер выплаты можно было снизить вдвое, перечислив в период с 1 октября по 30 ноября прошлого года обеспечительный платеж.
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"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов.