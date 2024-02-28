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Еще не все: биткоин вернулся в прошлое

Еще не все: биткоин вернулся в прошлое - 28.02.2024, ПРАЙМ

Еще не все: биткоин вернулся в прошлое

Самая главная криптовалюта – биткоин – дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость выросла на 17%. С начала года цена выросла на 40%. В среду биткоин | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:02+0300

2024-02-28T13:02+0300

2024-02-28T13:11+0300

владислав антонов

криптовалюты

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Самая главная криптовалюта – биткоин – дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость выросла на 17%. С начала года цена выросла на 40%. В среду биткоин впервые с начала декабря 2021 года превысил 59 тысяч долларов.Ралли биткоина обусловлено несколькими факторами:1. Основным стало приближение халвинга биткоина в апреле 2024 года. Это долгосрочный фундаментальный фактор, который будет поддерживать цену после халвинга в течение четырех лет. Цена не растет без откатов, поэтому возможна нисходящая коррекция после самого события.2. Одобрение спотовых биткоин-ETF комиссией по ценным бумагам США привлекло на рынок крупных институциональных инвесторов и фонды, значительно увеличив спрос на первую криптовалюту. Капитализация биткоина составляет $1,150 трлн. Капитализация фондовых рынков составляет более $100 трлн. Если взять 5%, которые могут пойти в криптовалюту, то стоимость биткоина точно превысит психологическую отметку в $100 тыс.3. Ожидания снижения ставок ФРС США. Участники рынка ставят на то, что цикл снижения ставок начнется с июня. Смягчение денежно-кредитной политики ослабит доллар и повысит спрос на рискованные активы.Текущий восходящий тренд роста может продолжиться до халвинга (цели $61,5 тыс. и $64,5 тыс.), а затем возможна коррекция на фоне фиксации прибыли крупными игроками. В целом биткоин — очень волатильный актив, поэтому всегда существует риск резкого падения на низколиквидном рынке. За всё время существования биткоина обвалы цены были вызваны запретительными мерами регуляторов, крахами крупных компаний или банков, связанных с криптовалютой. Но все же биткоин пережил кризисы, а значит, стал сильнее и привлекательнее.

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2024

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Владислав Антонов https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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Владислав Антонов https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

владислав антонов, криптовалюты