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"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер
"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер
"Росатом" планирует уже в этом году создать российский 50-кубитный квантовый компьютер, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:10+0300
2024-02-28T13:10+0300
2024-02-28T13:28+0300
росатом
квантовый компьютер
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" планирует уже в этом году создать российский 50-кубитный квантовый компьютер, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.В феврале 2024 года на втором Форуме будущих технологий "Росатом" представил 25-кубитный компьютер, отметил Лихачев, выступая на правительственном часе в Госдуме."Задача — выйти на 50 кубитов в этом году", — сказал он.Кубит представляет собой наименьшую единицу информации в квантовом компьютере, применяемую для квантовых вычислений. Кубит является аналогом бита в обычном компьютере.Кубиты способны одновременно находиться в нескольких состояниях. С помощью них ученые могут разрабатывать более эффективные алгоритмы вычислений.Эффективность квантового компьютера тем больше, чем больше в него входит кубитов.
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росатом, квантовый компьютер
Росатом, квантовый компьютер
"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер
"Росатом" планирует в 2024 году создать отечественный 50-кубитный квантовый компьютер
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" планирует уже в этом году создать российский 50-кубитный квантовый компьютер, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
В феврале 2024 года на втором Форуме будущих технологий "Росатом" представил 25-кубитный компьютер, отметил Лихачев, выступая на правительственном часе в Госдуме.
"Задача — выйти на 50 кубитов в этом году", — сказал он.
Кубит представляет собой наименьшую единицу информации в квантовом компьютере, применяемую для квантовых вычислений. Кубит является аналогом бита в обычном компьютере.
"Росатом" перешел на российскую систему управления финоперациями
Кубиты способны одновременно находиться в нескольких состояниях. С помощью них ученые могут разрабатывать более эффективные алгоритмы вычислений.
Эффективность квантового компьютера тем больше, чем больше в него входит кубитов.