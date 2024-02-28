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"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер - 28.02.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер
"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер
"Росатом" планирует уже в этом году создать российский 50-кубитный квантовый компьютер, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:10+0300
2024-02-28T13:28+0300
росатом
квантовый компьютер
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" планирует уже в этом году создать российский 50-кубитный квантовый компьютер, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.В феврале 2024 года на втором Форуме будущих технологий "Росатом" представил 25-кубитный компьютер, отметил Лихачев, выступая на правительственном часе в Госдуме."Задача — выйти на 50 кубитов в этом году", — сказал он.Кубит представляет собой наименьшую единицу информации в квантовом компьютере, применяемую для квантовых вычислений. Кубит является аналогом бита в обычном компьютере.Кубиты способны одновременно находиться в нескольких состояниях. С помощью них ученые могут разрабатывать более эффективные алгоритмы вычислений.Эффективность квантового компьютера тем больше, чем больше в него входит кубитов.
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росатом, квантовый компьютер
Росатом, квантовый компьютер
13:10 28.02.2024 (обновлено: 13:28 28.02.2024)
 
"Росатом" планирует создать 50-кубитный квантовый компьютер

"Росатом" планирует в 2024 году создать отечественный 50-кубитный квантовый компьютер

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк*Научный сотрудник в Российском квантовом центре производит юстировку оптической схемы на установке по исследованию свойств квантового света
*Научный сотрудник в Российском квантовом центре производит юстировку оптической схемы на установке по исследованию свойств квантового света - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" планирует уже в этом году создать российский 50-кубитный квантовый компьютер, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
В феврале 2024 года на втором Форуме будущих технологий "Росатом" представил 25-кубитный компьютер, отметил Лихачев, выступая на правительственном часе в Госдуме.
"Задача — выйти на 50 кубитов в этом году", — сказал он.
Кубит представляет собой наименьшую единицу информации в квантовом компьютере, применяемую для квантовых вычислений. Кубит является аналогом бита в обычном компьютере.
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19 февраля, 15:30
Кубиты способны одновременно находиться в нескольких состояниях. С помощью них ученые могут разрабатывать более эффективные алгоритмы вычислений.
Эффективность квантового компьютера тем больше, чем больше в него входит кубитов.
 
Росатомквантовый компьютер
 
 
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