https://1prime.ru/20240228/844901665.html

Эксперт допустил еще отзывы лицензий у российских банков

Эксперт допустил еще отзывы лицензий у российских банков - 28.02.2024, ПРАЙМ

Эксперт допустил еще отзывы лицензий у российских банков

Активизация деятельности Банка России в части отзывов лицензий у банков связана с желанием регулятора ограничить сомнительные операции, крайние надзорные меры в | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:17+0300

2024-02-28T13:17+0300

2024-02-28T13:17+0300

банк россии

банк "гефест"

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Активизация деятельности Банка России в части отзывов лицензий у банков связана с желанием регулятора ограничить сомнительные операции, крайние надзорные меры в секторе в первом полугодии могут продолжиться, заявил РИА Новости директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. Банк России в среду отозвал лицензию у банка "Гефест", ровно через неделю после аналогичных мер против "Киви банка", который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ. "Гефест" же, по данным ЦБ, - на 336-м месте. "Активизация ЦБ РФ в части отзыва лицензий явно связана с желанием ограничить сомнительные операции, особенно трансграничные, для физических лиц… А значит, это может быть еще далеко не последним отзывом лицензии в первом полугодии этого года, так как ужесточение денежно-кредитной политики не прошло бесследно и для самих банков, оголив слабые точки каждого их них", - сказал экономист. При этом, по его мнению, Банк России имеет достаточно подробную и актуальную информацию о кредитных организациях, чтобы не спровоцировать "эффект домино" из-за отзыва лицензий.

https://1prime.ru/20240228/844612925.html

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банк россии, банк "гефест"