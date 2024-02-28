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Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году

Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году - 28.02.2024, ПРАЙМ

Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году

Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:19+0300

2024-02-28T13:19+0300

2024-02-28T13:27+0300

герман греф

сбербанк

финансы

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф."Мы ожидаем в этом году лучше финансовый результат, чем в прошлом", - сказал он в ходе телефонной конференции.Сбербанк в 2023 году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее.Сбербанк подтверждает планы направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам прошлого года, заявил глава кредитной организации Герман Греф."Мы не можем платить больше, чем мы можем платить. Поэтому 50% сегодня - это та планка, которую мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, видит ли потенциал для выплаты больше 50% от прибыли, что уже наблюдалось в истории "Сбера"."Если ситуация будет складываться таким образом, что у нас будет возникать избыток капитала, я не вижу (причин - ред.), зачем нам его копить... Мы будем готовы избыток капитала выплачивать в той или иной форме нашим акционерам... Если все будет складываться удачно, то различные сценарии нами могут быть рассмотрены, но это пока точно не в этом году", - добавил он.

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герман греф, сбербанк, финансы