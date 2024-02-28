https://1prime.ru/20240228/844911467.html
Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году
Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году - 28.02.2024, ПРАЙМ
Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году
Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:19+0300
2024-02-28T13:19+0300
2024-02-28T13:27+0300
герман греф
сбербанк
финансы
https://1prime.ru/img/84044/18/840441866_0:75:3377:1974_1920x0_80_0_0_37a9d8fd863da9da1e0d092be30302f0.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф."Мы ожидаем в этом году лучше финансовый результат, чем в прошлом", - сказал он в ходе телефонной конференции.Сбербанк в 2023 году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее.Сбербанк подтверждает планы направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам прошлого года, заявил глава кредитной организации Герман Греф."Мы не можем платить больше, чем мы можем платить. Поэтому 50% сегодня - это та планка, которую мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, видит ли потенциал для выплаты больше 50% от прибыли, что уже наблюдалось в истории "Сбера"."Если ситуация будет складываться таким образом, что у нас будет возникать избыток капитала, я не вижу (причин - ред.), зачем нам его копить... Мы будем готовы избыток капитала выплачивать в той или иной форме нашим акционерам... Если все будет складываться удачно, то различные сценарии нами могут быть рассмотрены, но это пока точно не в этом году", - добавил он.
https://1prime.ru/20240220/843115654.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84044/18/840441866_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_df18cc1765b61d941a57e3e5a404f8ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, сбербанк, финансы
Герман Греф, Сбербанк, Финансы
Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году
Греф: Сбербанк в 2024 году ждет финансовый результат лучше, чем в 2023-м
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы ожидаем в этом году лучше финансовый результат, чем в прошлом", - сказал он в ходе телефонной конференции.
Сбербанк в 2023 году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее.
Сбербанк подтверждает планы направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам прошлого года, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
ВТБ получил рекордную чистую прибыль в 2023 году
"Мы не можем платить больше, чем мы можем платить. Поэтому 50% сегодня - это та планка, которую мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, видит ли потенциал для выплаты больше 50% от прибыли, что уже наблюдалось в истории "Сбера".
"Если ситуация будет складываться таким образом, что у нас будет возникать избыток капитала, я не вижу (причин - ред.), зачем нам его копить... Мы будем готовы избыток капитала выплачивать в той или иной форме нашим акционерам... Если все будет складываться удачно, то различные сценарии нами могут быть рассмотрены, но это пока точно не в этом году", - добавил он.