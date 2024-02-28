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Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году
Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году - 28.02.2024, ПРАЙМ
Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году
Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:19+0300
2024-02-28T13:27+0300
герман греф
сбербанк
финансы
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф."Мы ожидаем в этом году лучше финансовый результат, чем в прошлом", - сказал он в ходе телефонной конференции.Сбербанк в 2023 году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее.Сбербанк подтверждает планы направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам прошлого года, заявил глава кредитной организации Герман Греф."Мы не можем платить больше, чем мы можем платить. Поэтому 50% сегодня - это та планка, которую мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, видит ли потенциал для выплаты больше 50% от прибыли, что уже наблюдалось в истории "Сбера"."Если ситуация будет складываться таким образом, что у нас будет возникать избыток капитала, я не вижу (причин - ред.), зачем нам его копить... Мы будем готовы избыток капитала выплачивать в той или иной форме нашим акционерам... Если все будет складываться удачно, то различные сценарии нами могут быть рассмотрены, но это пока точно не в этом году", - добавил он.
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герман греф, сбербанк, финансы
Герман Греф, Сбербанк, Финансы
13:19 28.02.2024 (обновлено: 13:27 28.02.2024)
 
Греф назвал ожидаемый финрезутьтат Сбербанка в 2024 году

Греф: Сбербанк в 2024 году ждет финансовый результат лучше, чем в 2023-м

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ В. Путин принял участие в международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что его финансовый результат по итогам текущего года будет лучше прошлогоднего, завил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы ожидаем в этом году лучше финансовый результат, чем в прошлом", - сказал он в ходе телефонной конференции.
Сбербанк в 2023 году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее.
Сбербанк подтверждает планы направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам прошлого года, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
ВТБ получил рекордную чистую прибыль в 2023 году
20 февраля, 10:03
"Мы не можем платить больше, чем мы можем платить. Поэтому 50% сегодня - это та планка, которую мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, видит ли потенциал для выплаты больше 50% от прибыли, что уже наблюдалось в истории "Сбера".
"Если ситуация будет складываться таким образом, что у нас будет возникать избыток капитала, я не вижу (причин - ред.), зачем нам его копить... Мы будем готовы избыток капитала выплачивать в той или иной форме нашим акционерам... Если все будет складываться удачно, то различные сценарии нами могут быть рассмотрены, но это пока точно не в этом году", - добавил он.
 
Герман ГрефСбербанкФинансы
 
 
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