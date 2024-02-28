https://1prime.ru/20240228/844922878.html

Володин назвал "Росатом" эффективнейшей корпорацией

Володин назвал "Росатом" эффективнейшей корпорацией - 28.02.2024, ПРАЙМ

Володин назвал "Росатом" эффективнейшей корпорацией

"Росатом" - одна из самых эффективных и технологичных государственных компаний в РФ, именно поэтому необходимо создавать условия для ее развития, сообщил... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:21+0300

2024-02-28T13:21+0300

2024-02-28T13:35+0300

росатом

вячеслав володин

россия

https://1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" - одна из самых эффективных и технологичных государственных компаний в РФ, именно поэтому необходимо создавать условия для ее развития, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Компания "Росатом" – одна из самых эффективных и высокотехнологчных госкорпораций нашей страны. Поэтому нам важно создавать условия для ее развития", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. С учетом подготовки к отчету правительства нужно разобраться, как работают госкорпорации, которые необходимо поддерживать и помогать создавать дополнительные возможности, добавил Володин.

https://1prime.ru/20240219/843110228.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, вячеслав володин, россия