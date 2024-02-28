https://1prime.ru/20240228/844922878.html
Володин назвал "Росатом" эффективнейшей корпорацией
Володин назвал "Росатом" эффективнейшей корпорацией - 28.02.2024, ПРАЙМ
Володин назвал "Росатом" эффективнейшей корпорацией
"Росатом" - одна из самых эффективных и технологичных государственных компаний в РФ, именно поэтому необходимо создавать условия для ее развития, сообщил... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:21+0300
2024-02-28T13:21+0300
2024-02-28T13:35+0300
росатом
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" - одна из самых эффективных и технологичных государственных компаний в РФ, именно поэтому необходимо создавать условия для ее развития, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Компания "Росатом" – одна из самых эффективных и высокотехнологчных госкорпораций нашей страны. Поэтому нам важно создавать условия для ее развития", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. С учетом подготовки к отчету правительства нужно разобраться, как работают госкорпорации, которые необходимо поддерживать и помогать создавать дополнительные возможности, добавил Володин.
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росатом, вячеслав володин, россия
Росатом, Вячеслав Володин, РОССИЯ
Володин назвал "Росатом" эффективнейшей корпорацией
Володин: Росатом" - одна из эффективнейших государственных компаний в РФ
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" - одна из самых эффективных и технологичных государственных компаний в РФ, именно поэтому необходимо создавать условия для ее развития, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Росатом" перешел на российскую систему управления финоперациями
"Компания "Росатом" – одна из самых эффективных и высокотехнологчных госкорпораций нашей страны. Поэтому нам важно создавать условия для ее развития", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
С учетом подготовки к отчету правительства нужно разобраться, как работают госкорпорации, которые необходимо поддерживать и помогать создавать дополнительные возможности, добавил Володин.