Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/844960686.html
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+
Россия и Иран продолжают совместно работать в рамках ОПЕК+, это сотрудничество эффективно, есть большой потенциал по расширению сотрудничества двух стран в... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:30+0300
2024-02-28T13:30+0300
опек
александр новак
россия
иран
https://1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_fe454daeea9c425c2875f61eb66d88dc.jpg
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и Иран продолжают совместно работать в рамках ОПЕК+, это сотрудничество эффективно, есть большой потенциал по расширению сотрудничества двух стран в энергетике, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы с вами активно участвуем в формате ОПЕК+ по стабилизации мировой нефтяной отрасли. И практически ежемесячно обсуждаем эти вопросы... Продолжаем эту работу вместе, эффективно", - сказал он в рамках заседания межправкомиссии двух стран. Новак отметил, что ключевое направление сотрудничества России и Ирана - это энергетика. "Для наших экономик это системообразующая отрасль. Здесь есть большой потенциал по расширению нашего сотрудничества в данной области", - добавил он. Вице-премьер напомнил, что сейчас Россия при поддержке "Газпрома" работает в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) над Международной метановой инициативой, направленной на продвижение климатических преимуществ газа. Новак подчеркнул, что российская сторона была бы признательна Ирану за поддержку и обмен мнениями для эффективного развития этой инициативы. Кроме того, по его словам, Россия считает, что большого внимания в сотрудничестве двух стран заслуживает вопрос защиты важной газовой инфраструктуры, включая средства доставки: трубопроводы, СПГ-танкеры. "Полагаем крайне важным согласовать более амбициозную редакцию параграфа №9 об укреплении международного сотрудничества по снижению рисков для газотранспортной инфраструктуры. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", - добавил Новак. 17-е заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в Тегеране. Сопредседателями межправкомиссии выступают вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
https://1prime.ru/20240226/844515866.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84268/32/842683234_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_27ae7a5fa25411011521719c2f1ff01a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
опек, александр новак, россия, иран
ОПЕК, Александр Новак, РОССИЯ, ИРАН
13:30 28.02.2024
 
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+

Новак: Россия и Иран эффективно работают в рамках ОПЕК+

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и Иран продолжают совместно работать в рамках ОПЕК+, это сотрудничество эффективно, есть большой потенциал по расширению сотрудничества двух стран в энергетике, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы с вами активно участвуем в формате ОПЕК+ по стабилизации мировой нефтяной отрасли. И практически ежемесячно обсуждаем эти вопросы... Продолжаем эту работу вместе, эффективно", - сказал он в рамках заседания межправкомиссии двух стран.
Новак отметил, что ключевое направление сотрудничества России и Ирана - это энергетика. "Для наших экономик это системообразующая отрасль. Здесь есть большой потенциал по расширению нашего сотрудничества в данной области", - добавил он.
Вице-премьер напомнил, что сейчас Россия при поддержке "Газпрома" работает в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) над Международной метановой инициативой, направленной на продвижение климатических преимуществ газа. Новак подчеркнул, что российская сторона была бы признательна Ирану за поддержку и обмен мнениями для эффективного развития этой инициативы.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Сийярто раскрыл роль Венгрии в торговле Ирана с Европой
26 февраля, 15:17
Кроме того, по его словам, Россия считает, что большого внимания в сотрудничестве двух стран заслуживает вопрос защиты важной газовой инфраструктуры, включая средства доставки: трубопроводы, СПГ-танкеры. "Полагаем крайне важным согласовать более амбициозную редакцию параграфа №9 об укреплении международного сотрудничества по снижению рисков для газотранспортной инфраструктуры. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", - добавил Новак.
17-е заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в Тегеране. Сопредседателями межправкомиссии выступают вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
 
ОПЕКАлександр НовакРОССИЯИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала