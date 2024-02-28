https://1prime.ru/20240228/844960686.html
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+
Россия и Иран продолжают совместно работать в рамках ОПЕК+, это сотрудничество эффективно, есть большой потенциал по расширению сотрудничества двух стран в... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:30+0300
2024-02-28T13:30+0300
2024-02-28T13:30+0300
опек
александр новак
россия
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и Иран продолжают совместно работать в рамках ОПЕК+, это сотрудничество эффективно, есть большой потенциал по расширению сотрудничества двух стран в энергетике, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы с вами активно участвуем в формате ОПЕК+ по стабилизации мировой нефтяной отрасли. И практически ежемесячно обсуждаем эти вопросы... Продолжаем эту работу вместе, эффективно", - сказал он в рамках заседания межправкомиссии двух стран. Новак отметил, что ключевое направление сотрудничества России и Ирана - это энергетика. "Для наших экономик это системообразующая отрасль. Здесь есть большой потенциал по расширению нашего сотрудничества в данной области", - добавил он. Вице-премьер напомнил, что сейчас Россия при поддержке "Газпрома" работает в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) над Международной метановой инициативой, направленной на продвижение климатических преимуществ газа. Новак подчеркнул, что российская сторона была бы признательна Ирану за поддержку и обмен мнениями для эффективного развития этой инициативы. Кроме того, по его словам, Россия считает, что большого внимания в сотрудничестве двух стран заслуживает вопрос защиты важной газовой инфраструктуры, включая средства доставки: трубопроводы, СПГ-танкеры. "Полагаем крайне важным согласовать более амбициозную редакцию параграфа №9 об укреплении международного сотрудничества по снижению рисков для газотранспортной инфраструктуры. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", - добавил Новак. 17-е заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в Тегеране. Сопредседателями межправкомиссии выступают вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
https://1prime.ru/20240226/844515866.html
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опек, александр новак, россия, иран
ОПЕК, Александр Новак, РОССИЯ, ИРАН
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+
Новак: Россия и Иран эффективно работают в рамках ОПЕК+
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и Иран продолжают совместно работать в рамках ОПЕК+, это сотрудничество эффективно, есть большой потенциал по расширению сотрудничества двух стран в энергетике, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы с вами активно участвуем в формате ОПЕК+ по стабилизации мировой нефтяной отрасли. И практически ежемесячно обсуждаем эти вопросы... Продолжаем эту работу вместе, эффективно", - сказал он в рамках заседания межправкомиссии двух стран.
Новак отметил, что ключевое направление сотрудничества России и Ирана - это энергетика. "Для наших экономик это системообразующая отрасль. Здесь есть большой потенциал по расширению нашего сотрудничества в данной области", - добавил он.
Вице-премьер напомнил, что сейчас Россия при поддержке "Газпрома" работает в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) над Международной метановой инициативой, направленной на продвижение климатических преимуществ газа. Новак подчеркнул, что российская сторона была бы признательна Ирану за поддержку и обмен мнениями для эффективного развития этой инициативы.
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Кроме того, по его словам, Россия считает, что большого внимания в сотрудничестве двух стран заслуживает вопрос защиты важной газовой инфраструктуры, включая средства доставки: трубопроводы, СПГ-танкеры. "Полагаем крайне важным согласовать более амбициозную редакцию параграфа №9 об укреплении международного сотрудничества по снижению рисков для газотранспортной инфраструктуры. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", - добавил Новак.
17-е заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в Тегеране. Сопредседателями межправкомиссии выступают вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи.