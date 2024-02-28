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Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро для физлиц - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро для физлиц
Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро для физлиц - 28.02.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро для физлиц
Райффайзенбанк с 13 марта 2024 года не будет взимать комиссию с физлиц за обслуживание счетов в евро при размещении суммы до 5 000 евро, с суммы превышения... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:59+0300
2024-02-28T13:59+0300
райффайзенбанк
физлица
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 13 марта 2024 года не будет взимать комиссию с физлиц за обслуживание счетов в евро при размещении суммы до 5 000 евро, с суммы превышения будет взиматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее 50 евро, сообщил банк. Сейчас лимит размещения на счетах без комиссии для физлиц составляет до 10 000 евро. Комиссия по счетам на сумму от 10 тысяч евро до 50 тысяч евро составляет 0,5% (минимум 10 евро), комиссия для физлиц по счетам свыше 50 тысяч евро – 1%. "С 13 марта 2024 года изменятся условия обслуживания счетов в евро для физических лиц. Теперь ежемесячная комиссия за обслуживание счета в евро не будет взиматься при размещении суммы до 5 000 евро (рассчитывается как сумма средств на всех текущих и брокерских счетах клиента по состоянию на последний календарный день месяца). С суммы превышения будет взиматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее 50 евро", - сказано в сообщении банка в среду. Также отмечается, что с 1 по 31 марта 2024 года будут действовать специальные условия по оплате комиссии за проведение трансграничных переводов в евро: комиссия составит 1% от суммы перевода при оформлении в "Райффайзен Онлайн", и 1,5% при оформлении в клиентском офисе Райффайзенбанка. Максимальный размер комиссии составит 500 евро.
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райффайзенбанк, физлица
Райффайзенбанк, физлица
13:59 28.02.2024
 
Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро для физлиц

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро для физлиц 13 марта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 13 марта 2024 года не будет взимать комиссию с физлиц за обслуживание счетов в евро при размещении суммы до 5 000 евро, с суммы превышения будет взиматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее 50 евро, сообщил банк.
Сейчас лимит размещения на счетах без комиссии для физлиц составляет до 10 000 евро. Комиссия по счетам на сумму от 10 тысяч евро до 50 тысяч евро составляет 0,5% (минимум 10 евро), комиссия для физлиц по счетам свыше 50 тысяч евро – 1%.
"С 13 марта 2024 года изменятся условия обслуживания счетов в евро для физических лиц. Теперь ежемесячная комиссия за обслуживание счета в евро не будет взиматься при размещении суммы до 5 000 евро (рассчитывается как сумма средств на всех текущих и брокерских счетах клиента по состоянию на последний календарный день месяца). С суммы превышения будет взиматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее 50 евро", - сказано в сообщении банка в среду.
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
"Тинькофф банк" предупредил клиентов поддельных мобильных приложениях
13:25
Также отмечается, что с 1 по 31 марта 2024 года будут действовать специальные условия по оплате комиссии за проведение трансграничных переводов в евро: комиссия составит 1% от суммы перевода при оформлении в "Райффайзен Онлайн", и 1,5% при оформлении в клиентском офисе Райффайзенбанка. Максимальный размер комиссии составит 500 евро.
 
Райффайзенбанкфизлица
 
 
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