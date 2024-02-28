https://1prime.ru/20240228/845113641.html
Небензя порекомендовал США "взглянуть на бревно в своем глазу"
Небензя порекомендовал США "взглянуть на бревно в своем глазу" - 28.02.2024, ПРАЙМ
Небензя порекомендовал США "взглянуть на бревно в своем глазу"
США, разрушившим Югославию, Ирак, Сирию и Афганистан, следует взглянуть на бревно в своем собственном глазу, а не искать соринку в чужом и осуждать другие... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T14:10+0300
2024-02-28T14:10+0300
2024-02-28T14:52+0300
василий небензя
сша
украина
палестино-израильский конфликт
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. США, разрушившим Югославию, Ирак, Сирию и Афганистан, следует взглянуть на бревно в своем собственном глазу, а не искать соринку в чужом и осуждать другие страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Ранее на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа зампостпреда США при ООН Роберт Вуд обвинил Москву в том, что она не помогает решать гуманитарные кризисы, а создает их, указав на ситуацию на Украине."Вы бы постыдились сравнивать ситуации на Украине и в Газе. Они несравнимы", - ответил Небензя.Как пояснил постпред РФ при ООН, российская сторона не подвергала бомбардировкам мирное население. Также он поднял вопрос о праве Вашингтона читать такие "лекции"."Страна, которая разрушила Ирак, Афганистан, Сирию и крыла варварскими ковровыми бомбардировками эти страны, Югославию в том числе? Поэтому прежде чем вы попытаетесь в следующий раз разглядеть соринку в чужом глазу, взгляните на бревно в своем", — указал Небензя.7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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василий небензя, сша, украина, палестино-израильский конфликт
Василий Небензя, США, УКРАИНА, палестино-израильский конфликт
Небензя порекомендовал США "взглянуть на бревно в своем глазу"
Небензя призвал США взглянуть на бревно в своем глазу и не искать соринку у России
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. США, разрушившим Югославию, Ирак, Сирию и Афганистан, следует взглянуть на бревно в своем собственном глазу, а не искать соринку в чужом и осуждать другие страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Ранее на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа зампостпреда США при ООН Роберт Вуд обвинил Москву в том, что она не помогает решать гуманитарные кризисы, а создает их, указав на ситуацию на Украине.
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"Вы бы постыдились сравнивать ситуации на Украине и в Газе. Они несравнимы", - ответил Небензя.
Как пояснил постпред РФ при ООН, российская сторона не подвергала бомбардировкам мирное население.
Также он поднял вопрос о праве Вашингтона читать такие "лекции".
"Страна, которая разрушила Ирак, Афганистан, Сирию и крыла варварскими ковровыми бомбардировками эти страны, Югославию в том числе? Поэтому прежде чем вы попытаетесь в следующий раз разглядеть соринку в чужом глазу, взгляните на бревно в своем", — указал Небензя.
7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.