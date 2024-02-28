Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/845251349.html
В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года
В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года
На заседании правительства Красноярского края утверждена государственная программа развития туризма в регионе на 2025-2030 годы. Документ разработан по... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T14:44+0300
2024-02-28T14:44+0300
красноярский край
https://1prime.ru/img/07e8/02/1c/845245464_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_c2904e08054e685554bbadbd07cc80a1.jpg
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. На заседании правительства Красноярского края утверждена государственная программа развития туризма в регионе на 2025-2030 годы. Документ разработан по поручению президента Владимира Путина и содержит комплекс мер, направленных на повышение туристкой привлекательности и увеличение турпотока. Общий объем финансирования программы до 2030 года составит порядка 23 миллиарда рублей, из них более 10 миллиардов предусмотрено за счет средств краевого бюджета и 12,8 миллиардов рублей – за счет внебюджетных источников. "Система поддержки отрасли будет долгосрочной и понятной для тех, кто готов вкладывать средства в создание новых мест размещения в крае, которых пока у нас не хватает. Большая часть вложений по программе предусмотрена за счет инвесторов. Считаю это правильным – государство должно создавать инфраструктуру и условия для развития, оказывать меры поддержки, а возводить новые объекты – задача бизнеса", - заявил губернатор Михаил Котюков. С утверждением госпрограммы туризм в крае становится полноценной отраслью экономики, а жители и гости региона получат больше возможностей для отдыха в самом центре страны, добавил он. Большое внимание в программе уделено созданию условий для развития бизнеса в отрасли. Используя меры поддержки, юридические лица и ИП смогут реализовывать общественные инициативы и проекты по созданию инфраструктуры и оказанию услуг для разных категорий граждан, в том числе маломобильных групп населения. Расширяются возможности по созданию новых гостиниц, экоотелей, глэмпингов, объектов туристского показа, туристско-рекреационных зон за счет новых мер поддержки для подключения к инфраструктуре. Бизнесу возместят часть затрат на уплату процентов по кредитам и разработку грантов, предоставят субсидии на проведение мероприятий. Помимо расширения мер финансовой поддержки отрасли программа предусматривает реализацию инициатив нефинансового характера, направленных на создание и продвижение туристической инфраструктуры края. Мероприятия новой госпрограммы дополнят существующие федеральные меры поддержки инвестиционных проектов, снижая порог входа для инвесторов и предпринимателей в туризме, указала замруководителя краевой администрации Юлия Филатова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/07e8/02/1c/845245464_0:0:2083:1562_1920x0_80_0_0_f2bc3eb1e623f2eef529a6643974f344.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
красноярский край
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
14:44 28.02.2024
 
В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года

В Красноярском крае утверждена госпрограмма развития туризма до 2030 года

© пресс-служба правительства Красноярского краяВ Красноярском крае утверждена госпрограмма развития туризма до 2030 года
В Красноярском крае утверждена госпрограмма развития туризма до 2030 года
© пресс-служба правительства Красноярского края
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. На заседании правительства Красноярского края утверждена государственная программа развития туризма в регионе на 2025-2030 годы. Документ разработан по поручению президента Владимира Путина и содержит комплекс мер, направленных на повышение туристкой привлекательности и увеличение турпотока.
Общий объем финансирования программы до 2030 года составит порядка 23 миллиарда рублей, из них более 10 миллиардов предусмотрено за счет средств краевого бюджета и 12,8 миллиардов рублей – за счет внебюджетных источников.
"Система поддержки отрасли будет долгосрочной и понятной для тех, кто готов вкладывать средства в создание новых мест размещения в крае, которых пока у нас не хватает. Большая часть вложений по программе предусмотрена за счет инвесторов. Считаю это правильным – государство должно создавать инфраструктуру и условия для развития, оказывать меры поддержки, а возводить новые объекты – задача бизнеса", - заявил губернатор Михаил Котюков.
С утверждением госпрограммы туризм в крае становится полноценной отраслью экономики, а жители и гости региона получат больше возможностей для отдыха в самом центре страны, добавил он. Большое внимание в программе уделено созданию условий для развития бизнеса в отрасли. Используя меры поддержки, юридические лица и ИП смогут реализовывать общественные инициативы и проекты по созданию инфраструктуры и оказанию услуг для разных категорий граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Расширяются возможности по созданию новых гостиниц, экоотелей, глэмпингов, объектов туристского показа, туристско-рекреационных зон за счет новых мер поддержки для подключения к инфраструктуре. Бизнесу возместят часть затрат на уплату процентов по кредитам и разработку грантов, предоставят субсидии на проведение мероприятий.
Помимо расширения мер финансовой поддержки отрасли программа предусматривает реализацию инициатив нефинансового характера, направленных на создание и продвижение туристической инфраструктуры края.
Мероприятия новой госпрограммы дополнят существующие федеральные меры поддержки инвестиционных проектов, снижая порог входа для инвесторов и предпринимателей в туризме, указала замруководителя краевой администрации Юлия Филатова.
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала