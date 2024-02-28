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В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года

В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае утверждена госпрограмма по туризму до 2030 года

На заседании правительства Красноярского края утверждена государственная программа развития туризма в регионе на 2025-2030 годы. Документ разработан по... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T14:44+0300

2024-02-28T14:44+0300

2024-02-28T14:44+0300

красноярский край

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. На заседании правительства Красноярского края утверждена государственная программа развития туризма в регионе на 2025-2030 годы. Документ разработан по поручению президента Владимира Путина и содержит комплекс мер, направленных на повышение туристкой привлекательности и увеличение турпотока. Общий объем финансирования программы до 2030 года составит порядка 23 миллиарда рублей, из них более 10 миллиардов предусмотрено за счет средств краевого бюджета и 12,8 миллиардов рублей – за счет внебюджетных источников. "Система поддержки отрасли будет долгосрочной и понятной для тех, кто готов вкладывать средства в создание новых мест размещения в крае, которых пока у нас не хватает. Большая часть вложений по программе предусмотрена за счет инвесторов. Считаю это правильным – государство должно создавать инфраструктуру и условия для развития, оказывать меры поддержки, а возводить новые объекты – задача бизнеса", - заявил губернатор Михаил Котюков. С утверждением госпрограммы туризм в крае становится полноценной отраслью экономики, а жители и гости региона получат больше возможностей для отдыха в самом центре страны, добавил он. Большое внимание в программе уделено созданию условий для развития бизнеса в отрасли. Используя меры поддержки, юридические лица и ИП смогут реализовывать общественные инициативы и проекты по созданию инфраструктуры и оказанию услуг для разных категорий граждан, в том числе маломобильных групп населения. Расширяются возможности по созданию новых гостиниц, экоотелей, глэмпингов, объектов туристского показа, туристско-рекреационных зон за счет новых мер поддержки для подключения к инфраструктуре. Бизнесу возместят часть затрат на уплату процентов по кредитам и разработку грантов, предоставят субсидии на проведение мероприятий. Помимо расширения мер финансовой поддержки отрасли программа предусматривает реализацию инициатив нефинансового характера, направленных на создание и продвижение туристической инфраструктуры края. Мероприятия новой госпрограммы дополнят существующие федеральные меры поддержки инвестиционных проектов, снижая порог входа для инвесторов и предпринимателей в туризме, указала замруководителя краевой администрации Юлия Филатова.

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красноярский край