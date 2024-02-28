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Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай

Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ

Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай

Доля развитых стран в российском импорте по итогам прошлого года упала с 47% до 17%, а Китая — увеличилась с 27% до 45%, при этом переориентация внешней... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T14:53+0300

2024-02-28T14:53+0300

2024-02-28T15:16+0300

россия

китай

импорт

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Доля развитых стран в российском импорте по итогам прошлого года упала с 47% до 17%, а Китая — увеличилась с 27% до 45%, при этом переориентация внешней торговли на КНР идет неравномерно, пишут экономисты Александр Кнобель и Александр Фиранчук в статье для Econs.online. Они отмечают, что при неравномерном росте, в частности, резко вырос импорт готовых технических изделий — тракторов и автомобилей. Вместе с тем поставки комплектующих для производства техники растут намного медленнее.Кнобель и Фиранчук полагают, что такая высокая концентрация импорта из одной страны несет в себе риски. В случае торгового спора Пекин будет обладать очень сильной переговорной позицией. По их мнению, чтобы снизить указанные риски, требуется диверсифицировать торговлю и создать альтернативную систему расчетов.Также отмечается, что в российским экспорте доля Китая возросла до 28%, а "недружественных" стран уменьшилась с 57% до 15%. При этом профицит торгового баланса России сейчас обеспечивают в основном "нейтральные" страны.

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россия, китай, импорт