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Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай
Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай
Доля развитых стран в российском импорте по итогам прошлого года упала с 47% до 17%, а Китая — увеличилась с 27% до 45%, при этом переориентация внешней... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T14:53+0300
2024-02-28T15:16+0300
россия
китай
импорт
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Доля развитых стран в российском импорте по итогам прошлого года упала с 47% до 17%, а Китая — увеличилась с 27% до 45%, при этом переориентация внешней торговли на КНР идет неравномерно, пишут экономисты Александр Кнобель и Александр Фиранчук в статье для Econs.online. Они отмечают, что при неравномерном росте, в частности, резко вырос импорт готовых технических изделий — тракторов и автомобилей. Вместе с тем поставки комплектующих для производства техники растут намного медленнее.Кнобель и Фиранчук полагают, что такая высокая концентрация импорта из одной страны несет в себе риски. В случае торгового спора Пекин будет обладать очень сильной переговорной позицией. По их мнению, чтобы снизить указанные риски, требуется диверсифицировать торговлю и создать альтернативную систему расчетов.Также отмечается, что в российским экспорте доля Китая возросла до 28%, а "недружественных" стран уменьшилась с 57% до 15%. При этом профицит торгового баланса России сейчас обеспечивают в основном "нейтральные" страны.
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россия, китай, импорт
РОССИЯ, КИТАЙ, импорт
14:53 28.02.2024 (обновлено: 15:16 28.02.2024)
 
Экономисты оценили переориентацию внешней торговли России на Китай

Econs.online: Китай занял почти половину российского импорта после ухода Запада

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Доля развитых стран в российском импорте по итогам прошлого года упала с 47% до 17%, а Китая — увеличилась с 27% до 45%, при этом переориентация внешней торговли на КНР идет неравномерно, пишут экономисты Александр Кнобель и Александр Фиранчук в статье для Econs.online.
Они отмечают, что при неравномерном росте, в частности, резко вырос импорт готовых технических изделий — тракторов и автомобилей. Вместе с тем поставки комплектующих для производства техники растут намного медленнее.
Кнобель и Фиранчук полагают, что такая высокая концентрация импорта из одной страны несет в себе риски. В случае торгового спора Пекин будет обладать очень сильной переговорной позицией. По их мнению, чтобы снизить указанные риски, требуется диверсифицировать торговлю и создать альтернативную систему расчетов.
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Также отмечается, что в российским экспорте доля Китая возросла до 28%, а "недружественных" стран уменьшилась с 57% до 15%. При этом профицит торгового баланса России сейчас обеспечивают в основном "нейтральные" страны.
 
РОССИЯКИТАЙимпорт
 
 
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