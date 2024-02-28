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План американских регуляторов дорого обойдется инвесторам, пишет СМИ
План американских регуляторов дорого обойдется инвесторам, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
План американских регуляторов дорого обойдется инвесторам, пишет СМИ
Американские регулиторы намерены ускорить сроки расчетов на рынках ценных бумаг, инвесторы по всему миру дорого заплатят за этот план, сообщает агентство... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:00+0300
2024-02-28T15:00+0300
2024-02-28T15:00+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Американские регулиторы намерены ускорить сроки расчетов на рынках ценных бумаг, инвесторы по всему миру дорого заплатят за этот план, сообщает агентство Bloomberg.Отмечается, что рынки США намерены перейти на систему Т+1, при которой расчет по сделке происходит в течение одного рабочего дня, а инвестор получает деньги на следующий день. "Установление продаж одним днем вместо двух окажет давление на бизнес по предоставлению займов и отзыву акций, используемых для коротких продаж, потребует дополнительного финансирования для обеспечения соблюдения сроков, а также приведет к риску телеграфирования о предстоящих продажах бумаг лицам, которые ставят на их падение", - отмечают аналитики Bloomberg.В результате, пишет агентство, затраты на кредитование ценными бумагами могут подняться до 24 миллиардов долларов, а инвесторы на иностранных рынках столкнутся с убытками в размере 6,2 миллиарда долларов, более 30 миллиардов за год.
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сша, мир, ценные бумаги, инвесторы
США, МИР, ценные бумаги, инвесторы
План американских регуляторов дорого обойдется инвесторам, пишет СМИ
Bloomberg: инвесторы столкнутся с убытками в $30 млрд при переходе рынков на T+1
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Американские регулиторы намерены ускорить сроки расчетов на рынках ценных бумаг, инвесторы по всему миру дорого заплатят за этот план, сообщает агентство Bloomberg
.
Отмечается, что рынки США намерены перейти на систему Т+1, при которой расчет по сделке происходит в течение одного рабочего дня, а инвестор получает деньги на следующий день.
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"Установление продаж одним днем вместо двух окажет давление на бизнес по предоставлению займов и отзыву акций, используемых для коротких продаж, потребует дополнительного финансирования для обеспечения соблюдения сроков, а также приведет к риску телеграфирования о предстоящих продажах бумаг лицам, которые ставят на их падение", - отмечают аналитики Bloomberg.
В результате, пишет агентство, затраты на кредитование ценными бумагами могут подняться до 24 миллиардов долларов, а инвесторы на иностранных рынках столкнутся с убытками в размере 6,2 миллиарда долларов, более 30 миллиардов за год.