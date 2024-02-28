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В Польше передумали отказываться от немецких военных репараций

В Польше передумали отказываться от немецких военных репараций - 28.02.2024, ПРАЙМ

В Польше передумали отказываться от немецких военных репараций

Вопрос выплаты Берлином репараций за нанесенный Польше в ходе Второй мировой войны ущерб не закрыт, заявил польский лидер Анджей Дуда. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T15:18+0300

2024-02-28T15:18+0300

2024-02-28T15:19+0300

польша

репарации

германия

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ВАРШАВА, 28 фев – ПРАЙМ. Вопрос выплаты Берлином репараций за нанесенный Польше в ходе Второй мировой войны ущерб не закрыт, заявил польский лидер Анджей Дуда."Вопрос о репарациях не решен. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный", — процитировала Дуду его канцелярия.Он также отметил, что даже если вопрос выплаты репараций пытаются "замести под ковер и похоронить", потому что это неудобно, время его поднять придет."В Польше нет семьи, в которой кто-то не погиб бы во время Второй мировой войны. Есть семьи, которые были уничтожены целиком, включая маленьких детей. Есть баланс потерь. Трагичный. И эти потери должны быть компенсированы", — заключил Дуду.В среду он вручил госнаграды авторам доклада о потерях Польши во время Второй мировой войны, на основании которых Варшава потребовала от Берлина репарации. Торжественную церемонию транслирует Канцелярия президента Польши. "За заслуги в документировании правды о новейшей истории Польши" золотых и серебряных наград "Крест заслуги" награждены более десяти человек, участвовавших в составлении отчета о поенных потерях. Дуда поблагодарил авторов отчета "за смелость" и заявил, что из своего опыта работы в Министерстве юстиции Польши знает, что большинство польских ученых, занимающихся вопросами Второй мировой войны, "когда речь заходит о Германии, занимают немецкую сторону".Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос репараций закрыт. По его словам, все средства присвоил СССР, поэтому правившая в Польше последние восемь лет партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) должна была требовать выплат не от Берлина, а от Москвы.Польские власти ранее заявляли, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2023 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, так как считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://1prime.ru/20240227/844581949.html

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польша, репарации, германия