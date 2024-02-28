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Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам"
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам" - 28.02.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам"
Решение Копенгагена завершить расследование по "Северным потокам" подтверждает отсутствие интереса у западных стран в поиске заказчиков и исполнителей терактов, | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:26+0300
2024-02-28T15:26+0300
2024-02-28T15:26+0300
дания
мид рф
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Решение Копенгагена завершить расследование по "Северным потокам" подтверждает отсутствие интереса у западных стран в поиске заказчиков и исполнителей терактов, сообщила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов ", — отметила она.В понедельник датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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дания, мид рф, северный поток-2
ДАНИЯ, МИД РФ, Северный поток-2
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам"
Захарова: решение Дании по "Севпотокам" подтверждает, что Запад не хочет искать заказчиков
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Решение Копенгагена завершить расследование по "Северным потокам" подтверждает отсутствие интереса у западных стран в поиске заказчиков и исполнителей терактов, сообщила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов ", — отметила она.
В понедельник датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.
В Эстонии надеются, что ФРГ установит причины взрывов на "Северных потоках"
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.