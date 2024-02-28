Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам" - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/845407486.html
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам"
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам" - 28.02.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам"
Решение Копенгагена завершить расследование по "Северным потокам" подтверждает отсутствие интереса у западных стран в поиске заказчиков и исполнителей терактов, | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:26+0300
2024-02-28T15:26+0300
дания
мид рф
северный поток-2
https://1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_1549a58b473684a8e830a3c235b049b1.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Решение Копенгагена завершить расследование по "Северным потокам" подтверждает отсутствие интереса у западных стран в поиске заказчиков и исполнителей терактов, сообщила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов ", — отметила она.В понедельник датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240228/844622002.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84290/50/842905030_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0f7ddeabbe554c1be12b697be3e6cd43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дания, мид рф, северный поток-2
ДАНИЯ, МИД РФ, Северный поток-2
15:26 28.02.2024
 
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам"

Захарова: решение Дании по "Севпотокам" подтверждает, что Запад не хочет искать заказчиков

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Решение Копенгагена завершить расследование по "Северным потокам" подтверждает отсутствие интереса у западных стран в поиске заказчиков и исполнителей терактов, сообщила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов ", — отметила она.
В понедельник датская полиция прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
В Эстонии надеются, что ФРГ установит причины взрывов на "Северных потоках"
10:49
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
 
ДАНИЯМИД РФСеверный поток-2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала